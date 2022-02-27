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KLO показав, як потяг везе пальне для АЗС повз палаючу нафтобазу: Продовжуємо працювати

Ірина БалачукНеділя, 27 лютого 2022, 06:36
KLO показав, як потяг везе пальне для АЗС повз палаючу нафтобазу: Продовжуємо працювати
Кадри зняті з тепловоза. Фото KLO

Мережа АЗС KLO за лічені хвилини після удару російської ракети по нафтобазі у Василькові змогла врятувати 23 вагони з пальним і вивезти його потягом повз масштабну пожежу.

Джерело: KLO у Facebook

Дослівно KLO: "Російська ракето, іди… Навіть коли нас атакують і все навколо палає – ми продовжуємо працювати.

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За лічені хвилини після удару російською ракетою та вибуху нам вдалось врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом".

Деталі: KLO оприлюднив відео з камер спостереження, закріплених на тепловозі, який вивозив врятоване пальне, проїжджаючи у десятках метрів від палаючих резервуарів на нафтобазі.

Мережа АЗС повідомила, що цим пальним зможе заправляти ЗСУ, тероборону, медиків, Київенерго, Київпастранс та "інших, хто не дає Києву впасти та "тримає небо"".

Дослівно KLO: "Ми будемо заправляти до останньої краплі пального, працювати до останньої краплі поту та боротись до останньої краплі крові. Слава Україні!"

Передісторія: 

  • Російські війська поцілили ракетою у велику нафтобазу біля Василькова на Київщині. Почалася величезна пожежа. Але її не можуть почати гасити, бо йде бій за аеропорт.

Теми: Київська областьвійнабензинВасильків
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