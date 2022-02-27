KLO показав, як потяг везе пальне для АЗС повз палаючу нафтобазу: Продовжуємо працювати
Мережа АЗС KLO за лічені хвилини після удару російської ракети по нафтобазі у Василькові змогла врятувати 23 вагони з пальним і вивезти його потягом повз масштабну пожежу.
Джерело: KLO у Facebook
Дослівно KLO: "Російська ракето, іди… Навіть коли нас атакують і все навколо палає – ми продовжуємо працювати.
За лічені хвилини після удару російською ракетою та вибуху нам вдалось врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом".
Деталі: KLO оприлюднив відео з камер спостереження, закріплених на тепловозі, який вивозив врятоване пальне, проїжджаючи у десятках метрів від палаючих резервуарів на нафтобазі.
У Василькові після ворожих ракетних обстрілів горить нафтобаза pic.twitter.com/1043epUfMx— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022ВІДЕО ДНЯ
Мережа АЗС повідомила, що цим пальним зможе заправляти ЗСУ, тероборону, медиків, Київенерго, Київпастранс та "інших, хто не дає Києву впасти та "тримає небо"".
Дослівно KLO: "Ми будемо заправляти до останньої краплі пального, працювати до останньої краплі поту та боротись до останньої краплі крові. Слава Україні!"
Передісторія:
- Російські війська поцілили ракетою у велику нафтобазу біля Василькова на Київщині. Почалася величезна пожежа. Але її не можуть почати гасити, бо йде бій за аеропорт.