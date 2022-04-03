Зеленський про переговори з РФ: гарантій безпеки досі немає, у фіналі можливий не мир

Президент Володимир Зеленський у інтерв’ю американській програмі Face the Nation розповів про своє ставлення до переговорів з РФ.

Інтерв’ю транслювалося у неділю в ефірі телеканалу CBS

Президент спілкувався з журналістами вже після того, як стало відомо про воєнні злочини армії РФ, скоєні у Бучі та інших звільнених від окупантів місцях, тому він дав оцінки цьому, заявивши, що вважає дії РФ геноцидом.

"Це геноцид, знищення нації, знищення народу. У нас в Україні понад 100 національностей, а йдеться про знищення всіх їх", - пояснив Зеленський, висловивши впевненість, що єдина причина – це небажання України "бути підпорядкованими політиці Росії".

Утім, на уточнююче запитання журналістки про те, чи можливо вести переговори з Путіним та керівництвом РФ після скоєння ними геноциду – Зеленський відповів, що все одно шукає можливість для діалогу.

"У мене як президента України не може бути людської позиції щодо діалогу з Путіним... Складно говорити про те, як після того, що зроблене, ми можемо вести будь-які переговори з Росією. Але це на особистому рівні. А як президент – я маю з ним говорити", - пояснив він.

Зеленський визнав, що розглядає не лише мирну угоду як можливий результат цих переговорів.

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"Я не кажу, що це завершиться миром. Бо мир в ситуації, коли тисячі людей вбиті – це те, що мені не подобається. Але як президент я кажу, що іншого шляху.. Важливо мати погодження двох сторін і розуміння, або хоча б бажання зрозуміти один одного", - заявив він, запевнивши, що буде вести діалог з агресором до кінця.

Коментуючи ідею української переговорної команди про надання Києву безпекових гарантій в обмін на відмову від НАТО, Зеленський визнав, що переговори з партнерами з цього приводу наразі не призвели до успіху, зокрема, немає згоди на надання гарантій з боку США.

"Ми дуже вдячні за підтримку США (надану зброю - ЄП), вона дуже важлива. Але безпекові гарантії ми досі не отримали ні від кого. І ми маємо їх отримати. Для нас важливо, яке коло держав їх надасть, і яким буде їхня суть.

Якщо завтра знову буде війна і у відповідь тільки запровадять санкції – то це нічого. Бо санкції – це важливо, але вони не можуть зупинити агресію. І такі гарантії нам не будуть потрібні", - пояснив він.

Зеленський також висунув вимогу, після якої він готовий говорити про можливість зустрічі з Путіним.

"Спочатку припинення вогню, потім можлива зустріч", - пояснив він.

Раніше у неділю Володимир Зеленський заявляв, що у НАТО був шанс запобігти війні.

Про перебіг переговорів читайте у статті "Ні миру, ні гарантій. Деталі та наслідки переговорів України та РФ у Стамбулі"

Європейська правда