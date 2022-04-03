МВС: Безпечними є лише кілька вулиць у Бучі, решту міст ще зачищають

Десятки звільнених від російських військових міст на Київщині поки є небезпечними.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

Деталі: за словами керівника відомства, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, Макарів, Копилів, Мотижин, десятки звільнених від окупантів сіл та міст Київської області наразі поки що не є безпечними.

Наразі рятувальники пробили стежки лише до деяких будинків в Бучі, інші міста й села заміновані, як у лісосмугах, так і на входах до будинків та квартир.

Через те, що не до всіх будинків наразі є доступ точну цифру загиблих мирних мешканців назвати наразі не можна. Однак, на думку Монастирського, вона вимірюватиметься сотнями.

Мирні мешканці, які не виїжджали з окупованих населених пунків нині отримують допомогу водою та харчами, декого вивезли в медзаклади Києва на лікування.

Багато людей наразі вважаються без вісти зниклими. Ті, хто стали свідками насилля росіян й знають, кого могли викрасти, дають свідчення. Інформацію про колаборантів також передають правоохоронцям.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Монастирського: "Більшість звільнених населених пунктів контролюють підрозділи ЗСУ та тероборони, також туди заходять правоохоронці.

Сьогодні ми активно працюємо з керівником (Київської - ред.) військової адміністрації паном Павлюком, щоби місцеві жителі, які залишилися або повернулися, також мали можливість охороняти ті будинки, які розташовані у більш безпечних містах, вулицях. Зараз це буквально кілька вулиць, до яких мають доступ люди, які там проживають. Зокрема, це Буча. До інших міст поки що доступу немає.

Буде запроваджена комендантська година на кілька діб для того, щоб вичистити основні дороги від вибухонебезпечних предметів, чітко перевірити наявність залишків диверсантів, які також можуть перебувати ще десь у підвалах, забрати тіла загиблих, і лише після цього, я думаю, за кілька днів можна буде говорити про обмежену можливість заїзду до цих міст".

Що передувало: 2 квітня офіційно повідомили, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.