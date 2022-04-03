Мешканців Донеччини закликають виїхати через можливу ескалацію

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко закликав місцевих жителів покинути регіон через загрозу воєнної ескалації.

Джерело: Кириленко в ефірі телемарафону.

Пряма мова: "Не тільки поблизу лінії розмежування, а й всьому населенню ми наполегливо рекомендуємо (...), щоб вони виїжджали. Усім необхідним транспортом по визначеним маршрутам ми забезпечуємо і чітко вказуємо як, яким шляхом вони будуть їхати. Чим менше буде людей у даному випадку, тим легше буде захищати територію. Тому що ворог саме місцеве населення використовує для того, щоб досягти своїх зухвалих планів".

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Деталі: Кириленко зазначив, що у населених пунках Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка нині неспокійно, ситуація як була гостра, так і лишається: обстріли відбуваються постійно, військові РФ гатять і по місцевому населенню, і по житлових будинках.

Що передувало: Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська готуються до нових потужних ударів по Україні.