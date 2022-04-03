Обстріл Слобідського району Харкова: 7 загиблих, 34 поранених

Внаслідок обстрілу Слобідського району Харкова у неділю, за попередньою інформацією, загинуло 7 людей, 34 особи поранено, серед них 3 дітей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "3 квітня 2022 року близько 18 години російські окупанти обстріляли житлові будинки у Слобідському районі м. Харкова.

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Внаслідок цього пошкоджено близько десяти будинків та тролейбусне депо.

За попередньою інформацією, загинуло 7 людей. 34 особи отримали поранення, серед них троє дітей".

Деталі: За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Що передувало: Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок обстрілу Слобідського району Харкова у неділю постраждали 23 людини, є загиблі.