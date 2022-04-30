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Білорусь звинувачує Литву в таємному будівництві ядерних могильників

"Європейська правда"Субота, 30 квітня 2022, 00:19

У Мінську стверджують – Литва ніби то таємно будує  ядерні  могильники на короні з Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву зробив  речник білоруського МЗС Анатолій Глаз.

"Останнім часом на майданчику Ігналинської АЕС у промислову експлуатацію введено три нові установки — проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива, комплекс із вилучення твердих радіоактивних відходів МІ-1 та комплекс із вилучення твердих радіоактивних відходів МІ-2, МІ-3. При цьому всі ці роботи проводяться таємно, з ігноруванням вимог основних документів у цій сфері.

Це не жарт. Наприклад, литовська сторона, всупереч базовим нормам такої авторитетної міжнародної організації як МАГАТЕ, вже понад 15 років просто не допускає на майданчик Ігналинської АЕС ключові місії Агентства", — заявив Глаз.

"Будівництво ядерних могильників безпосередньо біля кордону Республіки Білорусь, довготривале зберігання опроміненого ядерного палива на майданчику без контайнменту не можуть не викликати в нас закономірних побоювань",- додав він.

Нагадаємо, побудовану за часів СРСР Ігналінську АЕС було зупинено наприкінці 2009 року. Повний демонтаж станції має бути завершено у 2038 році.

Нагадаємо, напередодні Держсекретар Радбезу Білорусі Александр Вольфович пригрозив Литві, Польщі та Латвії руйнуваннями, смертями і вибухами нібито через підготовку ними агресії проти Білорусі.

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Теми: БілорусьЛукашенкоЛитва
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