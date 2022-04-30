Білорусь звинувачує Литву в таємному будівництві ядерних могильників

У Мінську стверджують – Литва ніби то таємно будує ядерні могильники на короні з Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву зробив речник білоруського МЗС Анатолій Глаз.

"Останнім часом на майданчику Ігналинської АЕС у промислову експлуатацію введено три нові установки — проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива, комплекс із вилучення твердих радіоактивних відходів МІ-1 та комплекс із вилучення твердих радіоактивних відходів МІ-2, МІ-3. При цьому всі ці роботи проводяться таємно, з ігноруванням вимог основних документів у цій сфері.

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Це не жарт. Наприклад, литовська сторона, всупереч базовим нормам такої авторитетної міжнародної організації як МАГАТЕ, вже понад 15 років просто не допускає на майданчик Ігналинської АЕС ключові місії Агентства", — заявив Глаз.

"Будівництво ядерних могильників безпосередньо біля кордону Республіки Білорусь, довготривале зберігання опроміненого ядерного палива на майданчику без контайнменту не можуть не викликати в нас закономірних побоювань",- додав він.

Нагадаємо, побудовану за часів СРСР Ігналінську АЕС було зупинено наприкінці 2009 року. Повний демонтаж станції має бути завершено у 2038 році.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, напередодні Держсекретар Радбезу Білорусі Александр Вольфович пригрозив Литві, Польщі та Латвії руйнуваннями, смертями і вибухами нібито через підготовку ними агресії проти Білорусі.