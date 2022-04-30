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У ЄС заговорили про заборону імпорту ядерного палива з РФ та проєктів "Росатому" - Politico

"Європейська правда"Субота, 30 квітня 2022, 10:00

У Євросоюзі почали дискусію про те, щоб заборонити імпорт з Росії ядерного палива для АЕС в країнах блоку та проєкти з участю дочірньої компанії "Росатому".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на інформацію від п’яти європейських дипломатів. 

За словами чотирьох співрозмовників, санкції проти ядерної енергетики РФ обговорювали на зустрічі послів ЄС та Єврокомісії раніше цього тижня. Головними ініціаторами таких кроків є Польща і країни Балтії, це пропонували також низка європарламентарів.

Один з дипломатів каже, що у середу до них приєдналася Німеччина - посол заявив, що ФРН не лише підтримає нафтове ембарго, але й заборону імпорту ядерного палива з Росії.

Підтримка Німеччини, однієї з найвпливовіших країн блоку, робить ці кроки більш ймовірними.

Відмова від російського ядерного палива не буде безпроблемною - ЄС імпортує майже увесь необхідний обсяг з третіх країн. Росія є другим найбільшим постчальником після Нігеру, з неї надходить 20% імпортованого обсягу. 

Дискусії ускладнить також кардинально різна позиція щодо ядерної енергетики двох потужних членів блоку, Німеччини та Франції. 

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Німеччина є рішучим опонентом атомної енергетики і хоче зовсім закривати наявні АЕС. 

Франція, навпаки, 70% своєї енергії забезпечує завдяки АЕС і планує скорочувати використання викопного палива та компенсувати відмову від російських енергоресурсів завдяки ядерній енергетиці, побудувавши до 2050 року ще 14 нових реакторів. 

Головними постачальниками палива до Франції є Казахстан і Нігер, а не Росія, проте в Парижі розташована дочірня компанія "Росатому". Також Франція співпрацює з "Росатомом" у низці проєктів. 

Як відомо, Єврокомісія зараз розробляє шостий пакет санкцій проти Росії за війну проти України. За інформацією New York Times, країни ЄС планують наступного тижня схвалити  поетапне ембарго на російську нафту.

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