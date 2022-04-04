Оприлюднені супутникові фото братської могили в Бучі

Опубліковані знімки братської могили в Бучі, виритої на території церкви Андрія Первозванного.

Джерело: супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies, Reuters

Деталі: Як зазначається, супутникові знімки показують траншею довжиною 45 футів (13,7 м).

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Maxar Technologies заявила, що перші ознаки розкопок братської могили було помічено 10 березня.

Уточнюється, що Reuters не зміг одразу перевірити зображення.

Обережно - ці кадри можуть шокувати:

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Нагадаємо: У Бучі на території церкви у братській могилі поховали 67 людей, декого з них не вдалося опізнати.

Що передувало: 2 квітня мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив, що у місті вже поховали у братських могилах 280 людей.