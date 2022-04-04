Оприлюднені супутникові фото братської могили в Бучі

Опубліковані знімки братської могили в Бучі, виритої на території церкви Андрія Первозванного.

Джерело: супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies, Reuters

Деталі: Як зазначається, супутникові знімки показують траншею довжиною 45 футів (13,7 м).

Maxar Technologies заявила, що перші ознаки розкопок братської могили було помічено 10 березня.

Уточнюється, що Reuters не зміг одразу перевірити зображення.

Обережно - ці кадри можуть шокувати:

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У Бучі на території церкви у братській могилі поховали 67 людей, декого з них не вдалося опізнати.

Що передувало: 2 квітня мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив, що у місті вже поховали у братських могилах 280 людей.