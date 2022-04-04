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Шольц пообіцяв нові санкції проти Росії, Джонсон буде його підштовхувати

Анастасія КалатурПонеділок, 4 квітня 2022, 06:00

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що найближчими днями Захід погодиться на подальші санкції проти Росії у зв’язку з війною  та зокрема звірствами, скоєними в Бучі.

Джерело: DW, джерела Times

Деталі: Шольц сказав, що президент Росії Володимир "Путін та його прихильники відчують на собі наслідки" своїх дій, і що Німеччина "продовжить постачати Україні зброю, щоб країна могла захистити себе від російського вторгнення".

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У п'ятницю Шольц здійснить свій перший візит до Лондона, і очікується, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликає Шольца посилити тиск на Росію.

Високопоставлене джерело в уряді повідомило   Times, що були побоювання, що союзники "надто рвуться" до укладання мирної угоди, додавши, що врегулювання має бути досягнуто лише тоді, коли Україна опиниться в максимально сильній позиції.

Що передувало: CША анонсували нові санкції РФ за злочини у Бучі.

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Теми: ШольцБорис ДжонсонРосіясанкції
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