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Ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури у Тернополі

Ірина БалачукПонеділок, 4 квітня 2022, 10:38
Ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури у Тернополі
Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш на брифінгу  

Російські окупанти здійснили бомбардування Тернополя, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, постраждалих немає.

Джерело: голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш на брифінгу  

Пряма мова Труша: "Вчора було здійснено ворогом бомбардування міста Тернопіль. Дякую нашим збройним силам, які вчасно попередили даний факт і знешкодили. Однак осколками зачепило об’єкт критичної інфраструктури. Цей об’єкт зараз є у неприданому стані для використання. На місці події працює ДСНС і поліція".

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Деталі: Голова облВА додав, що постраждалих і жертв немає.

Влада міста та області закликала місцевих мешканців не коментувати, що і де вибухнуло, і не публікувати фото.  

Також жителів області закликають не ігнорувати сигнали тривоги і спускатися в укриття.    

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Увечері 3 березня мер Тернополя повідомив, що був ракетний обстріл області, у Тернополі пролунав вибух. Над Славутою Хмельницької області збили ворожу ракету. 

Теми: Тернопільвійна
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