Ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури у Тернополі
Російські окупанти здійснили бомбардування Тернополя, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, постраждалих немає.
Джерело: голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш на брифінгу
Пряма мова Труша: "Вчора було здійснено ворогом бомбардування міста Тернопіль. Дякую нашим збройним силам, які вчасно попередили даний факт і знешкодили. Однак осколками зачепило об’єкт критичної інфраструктури. Цей об’єкт зараз є у неприданому стані для використання. На місці події працює ДСНС і поліція".
Деталі: Голова облВА додав, що постраждалих і жертв немає.
Влада міста та області закликала місцевих мешканців не коментувати, що і де вибухнуло, і не публікувати фото.
Також жителів області закликають не ігнорувати сигнали тривоги і спускатися в укриття.
Передісторія:
- Увечері 3 березня мер Тернополя повідомив, що був ракетний обстріл області, у Тернополі пролунав вибух. Над Славутою Хмельницької області збили ворожу ракету.