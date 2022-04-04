Ворог пошкодив об’єкт критичної інфраструктури у Тернополі

Російські окупанти здійснили бомбардування Тернополя, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, постраждалих немає.

Джерело: голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш на брифінгу

Пряма мова Труша: "Вчора було здійснено ворогом бомбардування міста Тернопіль. Дякую нашим збройним силам, які вчасно попередили даний факт і знешкодили. Однак осколками зачепило об’єкт критичної інфраструктури. Цей об’єкт зараз є у неприданому стані для використання. На місці події працює ДСНС і поліція".

Деталі: Голова облВА додав, що постраждалих і жертв немає.

Влада міста та області закликала місцевих мешканців не коментувати, що і де вибухнуло, і не публікувати фото.

Також жителів області закликають не ігнорувати сигнали тривоги і спускатися в укриття.

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