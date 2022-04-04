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ОПУ закликає суддів повертатися у Київ

Роман КравецьПонеділок, 4 квітня 2022, 13:03

В Офісі президента працюють над тим, щоб всі столичні суди відновили свою роботу. 

Джерело: Заступник голови ОПУ Андрій Смирнов, який відповідає за суди, в інтерв’ю "Українській правді", яке вийшло на YouTube

Пряма мова:  "Наразі займаюсь питанням, що хочу повернути і змусити столичні суди працювати: районні, апеляційний, Верховний суд. 

Президент країни, керівники центральних органів виконавчої влади, прем’єр-міністр, голова Верховної Ради, народні депутати України працюють у Києві – як ви бачите, вони приїжджають на засідання і голосують. Мені хочеться, щоб суди в Києві почали працювати". 

Деталі: Заступник голови ОПУ визнає, що в роботі столичних судів можуть виникати складнощі. 

Пряма мова: "Можливо будуть складнощі щодо синхронізації роботи працівників апаратів суддів, із самими суддями, спільно з Державною судовою адміністрацією, спільно з головами цих судів. Але ми вже протестували можливість здійснювати віддалену роботу і її синхронізувати. 

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Наприклад, коли працівники апарату перебувають в іншій безпечній місцевості, а судді працюють у Києві, через захищені канали комунікації апарат суду може виконувати свою місію для забезпечення діяльності суду". 

Деталі: Смирнов пояснив, що не всі судді і голови судів виїхали із Києва. Здебільшого українські судді покидали території, що тимчасово окупували росіяни. 

Пряма мова: "Переважна більшість суддів виїхали з-під обстрілів із тих територій, які тимчасово окуповані. Частина з них перебувають у безпечних місцях, у тому числі й на Західній Україні. Дехто навпаки вже повернувся. Дехто взагалі не виїжджав".

Теми: Офіс президентасудКиїв
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