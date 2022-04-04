ОПУ закликає суддів повертатися у Київ

В Офісі президента працюють над тим, щоб всі столичні суди відновили свою роботу.

Джерело: Заступник голови ОПУ Андрій Смирнов, який відповідає за суди, в інтерв’ю "Українській правді", яке вийшло на YouTube

Реклама:

Пряма мова: "Наразі займаюсь питанням, що хочу повернути і змусити столичні суди працювати: районні, апеляційний, Верховний суд.

Президент країни, керівники центральних органів виконавчої влади, прем’єр-міністр, голова Верховної Ради, народні депутати України працюють у Києві – як ви бачите, вони приїжджають на засідання і голосують. Мені хочеться, щоб суди в Києві почали працювати".

Деталі: Заступник голови ОПУ визнає, що в роботі столичних судів можуть виникати складнощі.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Можливо будуть складнощі щодо синхронізації роботи працівників апаратів суддів, із самими суддями, спільно з Державною судовою адміністрацією, спільно з головами цих судів. Але ми вже протестували можливість здійснювати віддалену роботу і її синхронізувати.

Наприклад, коли працівники апарату перебувають в іншій безпечній місцевості, а судді працюють у Києві, через захищені канали комунікації апарат суду може виконувати свою місію для забезпечення діяльності суду".

Деталі: Смирнов пояснив, що не всі судді і голови судів виїхали із Києва. Здебільшого українські судді покидали території, що тимчасово окупували росіяни.

Пряма мова: "Переважна більшість суддів виїхали з-під обстрілів із тих територій, які тимчасово окуповані. Частина з них перебувають у безпечних місцях, у тому числі й на Західній Україні. Дехто навпаки вже повернувся. Дехто взагалі не виїжджав".