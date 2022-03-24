До Києва приїхали спікери парламентів Естонії, Латвії та Литви

Спікерки парламентів Естонії, Латвії та Литви прибули з візитом до Києва, попри бої в околицях столиці і загрозу обстрілів.

Джерело: спікерка Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

Деталі: Вікторія Чміліте-Нільсен у своєму виступі наголосила, що Захід не зупинив Росію у 2008 та 2014 році, але зобов'язаний зробити це зараз, і зробленого все ще недостатньо. Вона підкреслила також, що українці борються не лише за свою свободу, але й усієї Європи.

Пряма мова: "Ми повинні продовжувати послідовну допомогу - реальну військову допомогу, політичну, фінансову, гуманітарну та іншу, допомогти Україні з захистом від ударів з повітря. Україні слід якнайшвидше надати статус кандидата на членство у ЄС".

Šodien Baltijas valstu un Ukrainas parlamentu priekšsēdētāji parakstīja kopīgu deklarāciju, kurā pausts nosodījums Krievijas agresijai, atbalsts Ukrainai un paātrinātai Ukrainas uzņemšanai Eiropas Savienībā.@r_stefanchuk @VCmilyte @ratasjuri pic.twitter.com/pcPthALO4M — Ināra Mūrniece (@IMurniece) March 24, 2022

23 березня до Києва особисто приїхав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

15 березня до Києва приїхали прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії, а також віцепрем’єр Польщі, що стало першим візитом такого рівня до української столиці з початку повномасштабної війни.

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Того ж дня приїздив міністр закордонних справ Литви, але його зустріч з українським колегою відбулася у Львові.