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До Києва приїхали спікери парламентів Естонії, Латвії та Литви

"Європейська правда"Четвер, 24 березня 2022, 17:55

Спікерки парламентів Естонії, Латвії та Литви прибули з візитом до Києва, попри бої в околицях столиці і загрозу обстрілів.

Джерело: спікерка Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

Деталі: Вікторія Чміліте-Нільсен у своєму виступі наголосила, що Захід не зупинив Росію у 2008 та 2014 році, але зобов'язаний зробити це зараз, і зробленого все ще недостатньо. Вона підкреслила також, що українці борються не лише за свою свободу, але й усієї Європи.

Пряма мова: "Ми повинні продовжувати послідовну допомогу - реальну військову допомогу, політичну, фінансову, гуманітарну та іншу, допомогти Україні з захистом від ударів з повітря. Україні слід якнайшвидше надати статус кандидата на членство у ЄС".

23 березня до Києва особисто приїхав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. 

15 березня до Києва приїхали прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії, а також віцепрем’єр Польщі, що стало першим візитом такого рівня до української столиці з початку повномасштабної війни. 

ВІДЕО ДНЯ

Того ж дня приїздив міністр закордонних справ Литви, але його зустріч з українським колегою відбулася у Львові

Теми: ЕстоніяЛатвіяЛитваВерховна Рада
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