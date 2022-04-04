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На захоплену Запорізьку АЕС везуть два десятки російських пропагандистів

Денис КарловськийПонеділок, 4 квітня 2022, 17:05
На захоплену Запорізьку АЕС везуть два десятки російських пропагандистів
ЗАЕС. фото: getty images

Російські окупанти готують прибуття близько 20 російських пропагандистів на захоплену Запорізьку атомну електростанцію для створення фейків.

Джерело: пресслужба ДП "НАЕК "Енергоатом"

Деталі: За даними українського керівництва станції, російські пропагандисти готуються зняти фейкові відео про нібито спокійний та безпечний процес роботи на АЕС.

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Окупанти тиснуть на українських співробітників ЗАЕС, аби вони на камери надали позитивні коментарі про російських військових та умови роботи. Однак, українці-робітники радять їм рухатися в напрямку російського воєнного корабля. 

Передісторія: 

  • З початку березня, ЗАЕС контролюють російські окупанти.
  • Голова "Енергоатому" Петро Котін заявляв, що, крім військових окупаційних підрозділів РФ, контроль над ЗАЕС здійснюють також і кадрові співробітники "Росатому".

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Теми: ЗАЕСпропагандаокупаціяАЕС
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