На захоплену Запорізьку АЕС везуть два десятки російських пропагандистів

Російські окупанти готують прибуття близько 20 російських пропагандистів на захоплену Запорізьку атомну електростанцію для створення фейків.

Джерело: пресслужба ДП "НАЕК "Енергоатом"

Деталі: За даними українського керівництва станції, російські пропагандисти готуються зняти фейкові відео про нібито спокійний та безпечний процес роботи на АЕС.

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Окупанти тиснуть на українських співробітників ЗАЕС, аби вони на камери надали позитивні коментарі про російських військових та умови роботи. Однак, українці-робітники радять їм рухатися в напрямку російського воєнного корабля.

Передісторія:

З початку березня, ЗАЕС контролюють російські окупанти.

Голова "Енергоатому" Петро Котін заявляв, що, крім військових окупаційних підрозділів РФ, контроль над ЗАЕС здійснюють також і кадрові співробітники "Росатому".