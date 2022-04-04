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На захоплену Запорізьку АЕС везуть два десятки російських пропагандистів

Денис КарловськийПонеділок, 4 квітня 2022, 17:05
ЗАЕС. фото: getty images

Російські окупанти готують прибуття близько 20 російських пропагандистів на захоплену Запорізьку атомну електростанцію для створення фейків.

Джерело: пресслужба ДП "НАЕК "Енергоатом"

Деталі: За даними українського керівництва станції, російські пропагандисти готуються зняти фейкові відео про нібито спокійний та безпечний процес роботи на АЕС.

Окупанти тиснуть на українських співробітників ЗАЕС, аби вони на камери надали позитивні коментарі про російських військових та умови роботи. Однак, українці-робітники радять їм рухатися в напрямку російського воєнного корабля. 

Передісторія: 

  • З початку березня, ЗАЕС контролюють російські окупанти.
  • Голова "Енергоатому" Петро Котін заявляв, що, крім військових окупаційних підрозділів РФ, контроль над ЗАЕС здійснюють також і кадрові співробітники "Росатому".

Теми: ЗАЕСпропагандаокупаціяАЕС
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