На захоплену Запорізьку АЕС везуть два десятки російських пропагандистів

Російські окупанти готують прибуття близько 20 російських пропагандистів на захоплену Запорізьку атомну електростанцію для створення фейків.

Джерело: пресслужба ДП "НАЕК "Енергоатом"

Деталі: За даними українського керівництва станції, російські пропагандисти готуються зняти фейкові відео про нібито спокійний та безпечний процес роботи на АЕС.

Окупанти тиснуть на українських співробітників ЗАЕС, аби вони на камери надали позитивні коментарі про російських військових та умови роботи. Однак, українці-робітники радять їм рухатися в напрямку російського воєнного корабля.

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