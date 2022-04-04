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У заблокованому Маріуполі досі перебуває близько 130 тисяч людей – мер

Ірина БалачукПонеділок, 4 квітня 2022, 17:16
У заблокованому Маріуполі досі перебуває близько 130 тисяч людей – мер
На фото – знищені російськими окупантами житлові будинки Маріуполя. Фото з Telegram полку Азов

У заблокованому російськими окупантами Маріуполі досі перебувають близько 130 тисяч людей, які не можуть виїхати через дії російської армії.

Джерело: мер Маріуполя Вадим Бойченко на брифінгу в Медіа-центрі Україна (Київ)

Пряма мова Бойченка: "130 тисяч цивільного населення перебуває в Маріуполі. Ворог знищив всі наші комунальні автобуси. Їх спочатку було 150, потім 100, потім 50, тепер нуль. Все знищено.

З 13 березня без режиму тиші нам вдалось відрити коридор, щоб люди хоча б на приватних автівках могли виїхати з міста та доїхати до Бердянська. І сьогодні цей маршрут працює, але з перебоями. Коридор з Бердянська на Запоріжжя також працює, але дуже складно".

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Деталі: За даними мера, близько 90 тисяч маріупольців змогли виїхати через Бердянськ на Запоріжжя. Навколо міста у селах розташувались приблизно 70 тисяч маріупольців.

Бойченко додав, що російська армія тотально блокує всі спроби України доставити до Маріуполя гуманітарні вантажі. Також окупанти частково крадуть гуманітарну допомогу, яку намагаються передати з України, а потім роздають нібито від свого імені.

Мер наголосив, що загарбники також не пропустили жоден автобус, який мав би доїхати до Маріуполя для евакуації мешканців. 15 автобусів не пропускають у Василівці Запорізької області.  

"Ми благаємо міжнародну спільноту об’єднатись заради повної евакуації мешканців міста Маріуполь", – підсумував Бойченко.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 28 березня Бойченко заявив, що місту Маріуполь, зруйнованому у спробах російських військ захопити його, потрібна евакуація всіх жителів – за оцінками влади, на той час у місті залишалося близько 160 тисяч людей.

Теми: Маріупольвійнаевакуація
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