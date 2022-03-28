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Маріуполю потрібна повна евакуація: це близько 160 тисяч людей – мер

Олена РощінаПонеділок, 28 березня 2022, 14:07
Вадим Бойченко, скриншот із ефіру

Місту Маріуполь, зруйнованому у спробах російських військ захопити його, потрібна евакуація всіх жителів – за оцінками влади, у місті залишається близько 160 тисяч людей.

Джерело: міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ті люди, які залишилися в місті – наші шановні, героїчні маріупольці – знаходяться за межею гуманітарної катастрофи. З 1 березня місто перебуває у блокаді.

Ще досить багато людей перебуває у Маріуполі, ця цифра – точно за 100 тисяч населення. Близько 160 тисяч людей, за нашими оцінками, знаходяться в блокованому Маріуполі, в якому неможливо сьогодні жити, тому що немає взагалі нічого: ні води, ні світла, ні тепла, ні зв'язку.

Наша головна місія сьогодні – зробити те, що ми повинні. Нам потрібна повна евакуація Маріуполя. Над цим працює президент України, учора він про це говорив. Ми повинні врятувати кожне життя, яке ще б'ється у серці Маріуполя. Над цим сьогодні працює президент Франції, президент Туреччини. Ми живемо надією, що в нас все вдасться.

Наразі стоять 26 автобусів, які мають вирушити до Маріуполя з евакуацією, але немає сьогодні дозволу, щоб вони розпочали свій рух. І ця цинічна гра йде щодня (від росіян – ред.) – про те, що ми готові, ви можете туди проїхати – але насправді цього не виходить".

Деталі: Бойченко сказав, що Росія з першого дня "грає" маріупольцями, російські військові знущалися, знищуючи транспорт, на якому влада хотіла вивезти півмільйонне місто, і робили все, щоб люди залишалися і благали про милосердя.

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Гуманітарний коридор відбувся лише через 11 діб після блокади міста та без режиму "тиші".

Люди виходили з міста пораненими, навіть із чотирма пораненнями.

За словами мера, окупанти поводяться як терористи.

"Хотіли знищити нас як націю. Те, що відбувається у Маріуполі та Чернігові, – це геноцид", – сказав Бойченко.

Нагадаємо: За минулий тиждень із Маріуполя до Запоріжжя вдалося вивезти 26 477 людей. У п'ятницю, 25 березня, з Маріуполя в Запоріжжя змогли вибратися близько 6800 осіб (2800 осіб – власним транспортом, а 4000 маріупольців – автобусами з Бердянська).

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Теми: Маріупольевакуаціявійна
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