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В ОП нагадали Росії про міжнародні суди через статтю про "перевиховання" українців

Катерина ТищенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 19:43
В ОП нагадали Росії про міжнародні суди через статтю про перевиховання українців
Михайло Подоляк, фото ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що стаття на пропагандистському російському сайті РИА Новости про намір "перевиховати" український народ є офіційним визнанням РФ закликів до масового вбивства українців і підпадає під юрисдикцію міжнародних судів.

Джерело: Подоляк у Telegram

Дослівно: "Агентство внутрішнього пропагандистського користування – РИА Новости – практично відкрито оголошує офіційну позицію російської держави. Без маскування. Вже без обману".

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"Росіяни офіційно та публічно протоколюють свої заклики до масового вбивства за етнічними, соціальними і навіть (ноу-хау) державницькими ознаками. А це вже конкретна кримінальна практика в міжнародних юрисдикціях. І для держави РФ, і для її представників".

Деталі: Подоляк додав, що якість аналітики, так само як і якість російської "інтелектуальної еліти" залишається "нижче плінтуса".

"Абсолютна неадекватність. Абсолютне нерозуміння України та світу. Абсолютні ізгої. І тому підсумкова ціна для самої РФ буде максимально вбивчою", - заявив він.

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Представник ОП додав, що поки росіяни не перестануть "накручувати одне одного власним пропагандистським ідіотизмом", кількість знищеної живої сили та бронетехніки РФ зростатиме в геометричній прогресії.

Що передувало: На головному прокремлівському пропагандистському сайті "РИА Новости" вийшла стаття про те, що росіянам хочеться зробити з Україною. Серед іншого, окупанти хочуть "перевиховати" український народ, а також влаштувати жорстку цензуру в політиці, культурі та освіті.

Автор цієї статті – Тимофій Сергійцев, відомий як автор плакату про три сорти українців.

Теми: Офіс президентаРосіяЗМІ
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