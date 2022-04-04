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В ОП нагадали Росії про міжнародні суди через статтю про "перевиховання" українців

Катерина ТищенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 19:43
Михайло Подоляк, фото ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляє, що стаття на пропагандистському російському сайті РИА Новости про намір "перевиховати" український народ є офіційним визнанням РФ закликів до масового вбивства українців і підпадає під юрисдикцію міжнародних судів.

Джерело: Подоляк у Telegram

Дослівно: "Агентство внутрішнього пропагандистського користування – РИА Новости – практично відкрито оголошує офіційну позицію російської держави. Без маскування. Вже без обману".

"Росіяни офіційно та публічно протоколюють свої заклики до масового вбивства за етнічними, соціальними і навіть (ноу-хау) державницькими ознаками. А це вже конкретна кримінальна практика в міжнародних юрисдикціях. І для держави РФ, і для її представників".

Деталі: Подоляк додав, що якість аналітики, так само як і якість російської "інтелектуальної еліти" залишається "нижче плінтуса".

"Абсолютна неадекватність. Абсолютне нерозуміння України та світу. Абсолютні ізгої. І тому підсумкова ціна для самої РФ буде максимально вбивчою", - заявив він.

Представник ОП додав, що поки росіяни не перестануть "накручувати одне одного власним пропагандистським ідіотизмом", кількість знищеної живої сили та бронетехніки РФ зростатиме в геометричній прогресії.

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Що передувало: На головному прокремлівському пропагандистському сайті "РИА Новости" вийшла стаття про те, що росіянам хочеться зробити з Україною. Серед іншого, окупанти хочуть "перевиховати" український народ, а також влаштувати жорстку цензуру в політиці, культурі та освіті.

Автор цієї статті – Тимофій Сергійцев, відомий як автор плакату про три сорти українців.

Теми: Офіс президентаРосіяЗМІ
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