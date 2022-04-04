Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Журналісти знайшли дані мародерів, які пересилали награбоване в РФ

Денис КарловськийПонеділок, 4 квітня 2022, 19:47
Журналісти знайшли дані мародерів, які пересилали награбоване в РФ
Російські окупанти які потрапили на камеру спостереження на відділенні служби доставки в мозирі 2 квітня. колаж: беларускі гаюн

Опозиційні журналісти зуміли дістати номери телефонів, військові частини та міста проживання російських окупантів, які оформляли доставку награбованих речей українців в Мозирі.

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: Більша частина російських солдатів оформлювали відправлення накрадених речей до Рубцовська в Алтайському краї. 

Реклама:

Також вони надсилали вкрадене до: 

  • Горняка (Алтайський край)
  • Чити (Забайкальський край)
  • Желєзноґорска (Красноярський край)
  • Омська
  • Ульяновська
  • Новосибірська
  • Москви
  • Ангарська (Іркутська область)
  • Уссурійська (Приморський край)
  • Біробіджана (Єврейський автономний округ)

За одну добу 2 квітня російські окупанти здали приблизно 2 тонни награбованої техніки, особистих речей, одягу та цінних металів у відділенні російської служби доставки "СДЭК" у Мозирі.

Автори проєкту "Беларускі Гаюн" із отриманих даних наразі оприлюднюють перелік тих військових окупаційних військ РФ, які здали 2 квітня найбільшу за вагою кількість награбованого майна в Україні:

ВІДЕО ДНЯ
  • Коваленко Євгеній Євгенійович відправив до Рубцовська 450 кілограмів інструментів, музичні колонки, стіл, намет тощо. Телефон: +79130213100
  • Лазарєв Артем Петрович відправив до Рубцовська 255 кілограмів запчастин та електросамокат. Телефон: +79132257343
  • Ніколаєв Павло Олександрович відправив до Рубцовська 205 кілограмів інструменти, телевізор і крісло. Телефон: +79235652819
  • Сердцєв Андрій Миколайович відправив до Рубцовська 150 кілограмів інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79831816692
  • Валієв Георгій Муратович відправив до Рубцовська 150 кілограмів інструментів та речей. Телефон: +79133660555
  • Степанов Микола Миколайович відправив до Уссурійська 140 кілограмів запчастин та кондиціонерів. Телефон: 89146747822
  • Канболатов Ельдар Арсланович відправив до Рубцовська 140 кілограмів інструментів та одягу. Телефон: +79230096646
  • Жуковський Роман Олександрович відправив до Рубцовська 130 кілограмів інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79133615429
  • Чучалін Євген Вікторович відправив до Рубцовська 100 кілограмів інструментів, речей та кілька телевізорів. Телефон: +79230018617
  • Волощук Іван Іванович відправив до Рубцовська 95 кг  інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79627939791 (номер дружини/матері)
  • Колоцей Сергій Олександрович відправив до Ульяновська 90 кг, а саме кришку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родича)
  • Юшин Володимир Сергійович відправив у Читу 85 кілограмів. одягу. Телефон: +79243830515
  • Григорян Артур Ашотович відправив в Горняк 60 кг речей, акумуляторів та запчастин для ПК. Телефон: +79831066239
  • Шулайкін Микола Миколайович відправив до Біробіджану 60 кг. одягу та рибальського приладдя. Телефон: +79142155101
  • Дацюк Іван Андрійович відправив до Рубцовська 60 кг. одягу. Телефон: +79137976731
  • Кузьмін Ігор Сергійович відправив до Рубцовська 50 кг. інструментів та речей. Телефон: +79236497934

Білоруські журналісти вкотре звертають увагу співробітників Служби безпеки України на свої дані, аби вони порушили кримінальні провадження проти згаданих російських окупантів за мародерство.

Що було раніше: 3 квітня "Беларускі Гаюн" оприлюднив більше 3 годин відеозапису з камери спостереження у відділенні служби доставки "СДЭК" у Мозирі в Білорусі, неподалік від державного кордону з Україною. На відео чітко видно обличчя та деякі шеврони на рукавах окупантів. Загарбники зухвало оформлювали в доставці награбоване майно українців.

Теми: БілорусьвійнаокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: