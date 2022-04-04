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Створили Telegram-канал, де збирають інформацію про військових-мародерів РФ

Понеділок, 4 квітня 2022, 20:32

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав надсилати фото та відео російських військових, які вчиняли злочини в українських містах.

Джерело: Федоров у Telegram

Деталі: міністр опублікував фото офіцера сцецназу армії РФ Артема Лазарева, який відправив  своїй сім'ї награбоване в Україні.

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Пряма мова: "Вони грабували та вбивали мирних людей у ​​Бучі, Ірпені, Гостомелі… і після цього відправляли все награбоване своїм сім'ям. Їхні обличчя зафіксувала камера в офісі служби доставки в Білорусі. Більшість цих убивць вже знайдено завдяки штучному інтелекту.

Ще сотні фотографій та відео з обличчями зараз в обробці. Буде знайдено кожного, хто вбивав ні в чому невинних українців у нас вдома.

Звертаюся до всіх мешканців Київської області, до мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля. Надсилайте сюди @ruskie_vbyvtsi фото/відео вбивць російської армії, піднімайте камери спостереження, які встигли зафіксувати їхні обличчя, підніміть відео та фото, які вдалося зробити.

ВІДЕО ДНЯ

Ми ніколи цього не вибачимо. Технології дозволять знайти кожного".

Що ще важливо: журналісти зуміли дістати номери телефонів, військові частини та міста проживання російських окупантів, які оформляли доставку награбованих речей українців в Мозирі.

Теми: РосіяЗбройні сили
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