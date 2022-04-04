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Створили Telegram-канал, де збирають інформацію про військових-мародерів РФ

Понеділок, 4 квітня 2022, 20:32

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав надсилати фото та відео російських військових, які вчиняли злочини в українських містах.

Джерело: Федоров у Telegram

Деталі: міністр опублікував фото офіцера сцецназу армії РФ Артема Лазарева, який відправив  своїй сім'ї награбоване в Україні.

Пряма мова: "Вони грабували та вбивали мирних людей у ​​Бучі, Ірпені, Гостомелі… і після цього відправляли все награбоване своїм сім'ям. Їхні обличчя зафіксувала камера в офісі служби доставки в Білорусі. Більшість цих убивць вже знайдено завдяки штучному інтелекту.

Ще сотні фотографій та відео з обличчями зараз в обробці. Буде знайдено кожного, хто вбивав ні в чому невинних українців у нас вдома.

Звертаюся до всіх мешканців Київської області, до мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля. Надсилайте сюди @ruskie_vbyvtsi фото/відео вбивць російської армії, піднімайте камери спостереження, які встигли зафіксувати їхні обличчя, підніміть відео та фото, які вдалося зробити.

Ми ніколи цього не вибачимо. Технології дозволять знайти кожного".

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Що ще важливо: журналісти зуміли дістати номери телефонів, військові частини та міста проживання російських окупантів, які оформляли доставку награбованих речей українців в Мозирі.

Теми: РосіяЗбройні сили
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