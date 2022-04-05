Тіла вбитих з'явилися на вулицях Бучі у період окупації міста військами РФ – знімки супутника

Супутникові знімки свідчать про те, що тіла вбитих на вулицях Бучі почали з'являтися там 9 березня, невдовзі після того, як місто опинилося під російською окупацією. Це спростовує брехливі заяви РФ про те, що нібито людей убили після відходу російських військ.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Огляд відео та супутникових знімків The Times показує, що багато мирних жителів було вбито більше трьох тижнів тому, коли російські військові контролювали місто.

На одному відео, знятому членом місцевої ради 2 квітня, видно безліч тіл, розкиданих по вулиці Яблунській у Бучі.

Супутникові знімки, надані The Times компанією Maxar Technologies, показують, що принаймні 11 із них перебували на вулиці з 11 березня, коли Росія, за її словами, окупувала місто".

Деталі: Група візуальних розслідувань The Times провела аналіз супутникових знімків до і після.

На знімках видно темні об'єкти розміром з людське тіло, що з'являлися на вулиці Яблунській у період з 9 по 11 березня.

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Вони з'являються точно в тому положенні, в якому тіла були виявлені після того, як українські військові повернули Бучу.

Аналіз показав, що тіла залишалися в такому положенні понад три тижні.

Зазначається, що деякі тіла були поряд із чимось на зразок ударної вирви, інші знаходилися біля кинутих машин. Три тіла лежали поряд із велосипедами. У декого руки зав'язані за спиною білою тканиною.

Що було раніше: Після оприлюднення фото і відео звірств російських військових у Бучі світові лідери заявили, що будуть посилювати санкції проти Росії та забезпечувати Україну зброєю.

Російська сторона цинічно заявили, що за час присутності їхніх військ у передмісті Києва не помер жоден цивільний.

Пропагандисти назвати шокуючі кадри з Бучі, Гостомеля, Ірпеня постановою. Крім того, у РФ публікували суперечливі заяви, що уже в кінці березня росіян не було у Бучі, хоча до того зявляли про свою присутність і на початку квітня.

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