Мер Бучі заявив про звільнення міста від окупантів

Міський голова Бучі Київської області Анатолій Федорук заявив, що 31 березня місто було звільнено від російських окупантів.

Джерело: відеозвернення Федорука, яке публікує Бучанська міська рада

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Пряма мова Федорука: "31 березня ввійде в історію нашого населеного пункту і всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, російських окупантів нашими Збройними силами України наших населених пунктів".

"Сьогодні констатую, що цей день радісний, велика перемога наших Збройних Сил на Київщині. Ми обов’язково дочекаємося і будемо все робити, щоб велика перемога була по всій Україні".

Дослівно Бучанська міськрада: "31 березня – день звільнення Бучі".

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Що передувало: Раніше 1 квітня секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський і депутатка міськради від "Євросолідарності" Катерина Українцева заявили, що Буча ще не звільнена від російських військових – повертатися в неї небезпечно, у місті багато мін та розтяжок, можуть залишатися диверсанти.

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