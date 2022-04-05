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США схвалили продаж Болгарії винищувачів F-16

Вівторок, 5 квітня 2022, 00:23

Сполучені Штати схвалили продаж Болгарії восьми винищувачів F-16, щоб підвищити безпеку країни в умовах війни в Україні.

Про це повідомляє болгарський телеканал БНТ, пише "Європейська правда".

Держдепартамент проінформував Конгрес США про намір продати Болгарії ці винищувачі, а також боєприпаси на загальну суму $1,67 мільярда.

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Закупівля восьми нових винищувачів F-16 Block 70 у США є одним із пріоритетних проєктів модернізації збройних сил Болгарії.

На початку 2019 року між урядами Болгарії та США було підписано чотири угоди про закупівлю восьми F-16 та супутнього обладнання, послуг та озброєння.

Міноборони Болгарії також планує другий етап закупівель, в рамках яких буде придбано ще вісім літаків F-16.

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Раніше звучали пропозиції, що Болгарія може передати свої літаки Су-25 та МіГ-29 українській армії, якщо отримає від США винищувачі.

Минулого тижня міністр оборони Болгарії Драгомір Заков заявив, що через погані військові можливості країна не буде посилати зброю Україні і зосередиться на зміцненні власної армії, яка недостатньо фінансується. 

Натомість, його попередники мають іншу оцінку. Шість колишніх міністрів оборони Болгарії закликали надати військову допомогу Україні, зазначивши у спільній заяві, що Міноборони має таку можливість.

Цього тижня, ймовірно, парламент Болгарії ухвалить рішення про надання військової допомоги Україні, але поки йдеться про боєприпаси та дрібніше озброєння.

Теми: СШАБолгаріяНАТО
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