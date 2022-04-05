Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США схвалили продаж Болгарії винищувачів F-16

Вівторок, 5 квітня 2022, 00:23

Сполучені Штати схвалили продаж Болгарії восьми винищувачів F-16, щоб підвищити безпеку країни в умовах війни в Україні.

Про це повідомляє болгарський телеканал БНТ, пише "Європейська правда".

Держдепартамент проінформував Конгрес США про намір продати Болгарії ці винищувачі, а також боєприпаси на загальну суму $1,67 мільярда.

Закупівля восьми нових винищувачів F-16 Block 70 у США є одним із пріоритетних проєктів модернізації збройних сил Болгарії.

На початку 2019 року між урядами Болгарії та США було підписано чотири угоди про закупівлю восьми F-16 та супутнього обладнання, послуг та озброєння.

Міноборони Болгарії також планує другий етап закупівель, в рамках яких буде придбано ще вісім літаків F-16.

Раніше звучали пропозиції, що Болгарія може передати свої літаки Су-25 та МіГ-29 українській армії, якщо отримає від США винищувачі.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня міністр оборони Болгарії Драгомір Заков заявив, що через погані військові можливості країна не буде посилати зброю Україні і зосередиться на зміцненні власної армії, яка недостатньо фінансується. 

Натомість, його попередники мають іншу оцінку. Шість колишніх міністрів оборони Болгарії закликали надати військову допомогу Україні, зазначивши у спільній заяві, що Міноборони має таку можливість.

Цього тижня, ймовірно, парламент Болгарії ухвалить рішення про надання військової допомоги Україні, але поки йдеться про боєприпаси та дрібніше озброєння.

Теми: СШАБолгаріяНАТО
Головне сьогодні

Зеленський: Якщо не буде поставок зброї, Росія розглядатиме це як дозвіл наступати

Дитя нацизму та комунізму: прем'єр Словенії поширив мем про походження агресії РФ

США вважають, що можуть ідентифікувати підрозділи РФ, які вчинили звірства в Бучі - ЗМІ

Зеленський про росіян: "Вони знають, що вони нацисти"

фотоСоратник Медведчука Погребинський після обшуку залишив Україну – ЗМІ

відеоКличко до киян, які виїхали: Будь ласка, з поверненням трохи зачекайте

Усі новини...
США
США цього тижня введуть додаткові санкції проти Росії
Лобісти у Вашингтоні хочуть безкоштовно допомагати Україні: дають поради по санкціях
США: дві третини військ РФ залишили район Києва
Останні новини
02:06
Уряд США допомагає доставити в Україну 5 тисяч станцій Starlink
01:35
91% фінських офіцерів підтримують членство у НАТО – опитування
01:25
Пентагон: українські військові у США пройшли навчання з використання дронів-камікадзе
01:18
Два найзаможніші російські олігархи вперше потрапили у санкційний список
01:00
В Енергодарі окупанти і їхні поплічники створюють фейкові органи влади
00:50
На кожен російський танк Україна матиме 10 протитанкових систем – Блінкен
00:45
Звірства росіян у Бучі: у європейських столицях пройшли акції на згадку про закатованих
00:34
Зеленський вважає нові санкції проти РФ слабкими: Деяким політикам треба позичити рішучості
00:31
В ОП вважають, що Росія назавжди втратила заморожені резерви
00:28
Треба зробити все для повернення людей на безпечні території – президент
Усі новини...