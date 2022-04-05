Австралія забороняє експортувати до РФ предмети розкоші

Уряд Австралії заборонить експортувати до Росії предмети розкоші.

Джерело: міністр закордонних справ Австралії Меріс Пейн

Деталі: Як повідомляється, ці санкції націлені на президента РФ Володимира Путіна та його багатих помічників, а не на пересічних російських споживачів.

Зокрема йдеться про вино, дорогу косметику та запчастини для розкішних автомобілів.

Санкції запроваджуються у координації з ключовими партнерами, щоб обмежити доступ російської еліти до таких товарів. Заборона Японії набуде чинності сьогодні, а незабаром має наслідувати заборона Сполученого Королівства.

Нагадаємо: Також експорт предметів розкоші до РФ заборонили США, Японія, Британія.