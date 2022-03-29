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Японія припинила експорт до РФ дорогих авто та іншіх предметів розкоші

Анастасія КалатурВівторок, 29 березня 2022, 06:35

Японія заборонила експорт  предметів розкоші в РФ з 5 квітня.

Джерело: Kyodo, Nikkei

Деталі: Мова йде, зокрема, про розкішні автомобілі, мотоцикли, алкогольні напої, косметику, твори мистецтва та ювелірні вироби.

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За даними уряду, автомобілі становлять значну частину поставок до Росії з Японії -   627,8 млрд єн (5 млрд доларів) у 2020 році.

Коїті Хагіуда, міністр економіки Японії, сказав, що країна працюватиме "з міжнародною спільнотою, включаючи країни Великої сімки, над запровадженням жорстких санкцій".

Японія запровадила аналогічну заборону на експорт предметів розкоші до Північної Кореї у 2006 році після того, як Пхеньян оголосив про проведення ядерних випробувань. 

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Теми: ЯпоніяРосіясанкції
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