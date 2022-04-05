США промовчали про випробування гіперзвукової ракети, щоб не дражнити Росію – ЗМІ

Сполучені Штати успішно випробували гіперзвукову ракету в середині березня, але не розголошували цього, аби уникнути посилення напруги з боку Росії.

Джерело: CNN з посиланням на джерело з питань оборони

Деталі: За словами чиновника, ракета Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) була запущена з бомбардувальника B-52 біля західного узбережжя під час першого успішного випробування версії системи Lockheed Martin.

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Випробування відбулися через кілька днів після того, як Росія заявила, що під час вторгнення в Україну використала власну гіперзвукову ракету, запустивши її на Західну Україну.

У час американських випробувань Байден готувався до візиту в Європу, в тім числі у Польщу.

Американські посадовці мовчали про це останнє гіперзвукове випробування протягом двох тижнів, сказав чиновник, оскільки намагалися не спровокувати Кремль чи президента Владіміра Путіна, коли росіяни посилили бомбардування України.