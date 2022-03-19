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Міноборони РФ заявило про застосування гіперзвукових ракет "Кинжал" в Україні

Валентина РоманенкоСубота, 19 березня 2022, 08:36
Міноборони РФ заявило про застосування гіперзвукових ракет Кинжал в Україні
Демонстрація МіГ-31К із макетом гіперзвукової ракети «Кинжал» на параді. Фото з Вікіпедії

Міноборони РФ заявило, що російські військові застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинжал" для знищення підземного військового складу на заході України.

Джерело: офіційний представник Міноборони країни-агресора Ігор Конашенков, цитує російський "Интерфакс"

Пряма мова: "18 березня авіаційним ракетним комплексом "Кинжал" із гіперзвуковими аеробалістичними ракетами знищено великий підземний склад ракет та авіаційних боєприпасів українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області".

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Деталі: За даними російських ЗМІ, "Кинжал" - авіаційний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. Створено на базі модернізованого далекого винищувача-перехоплювача МіГ-31 – МіГ-31К.

За словами російських військових, він здатний вражати цілі на дальності понад 2 000 км, при цьому гарантовано долаючи всі існуючі та розроблювані системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Повідомлялося, що дослідно-бойове чергування у Південному військовому окрузі РФ несуть 10 винищувачів-перехоплювачів у модифікації МіГ-31К "Кінжал"

ВІДЕО ДНЯ

У лютому 2022 року російські винищувачі МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами "Кинжал" прибували до Сирії для навчань.

Теми: Росіявійна
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