Війська РФ мають частковий успіх у двох-трьох населених пунктах – зведення Генштабу

На 41 першу добу війни найближчою метою російських військ є захоплення Донецької і Луганської областей, ворог просунувся у напрямку Слов’янська, блокує Харків і відновлює міст в Ізюмі, прагне взяти під контроль Олександрівку на Миколаївщині, Маріуполь на Донеччині, Попасну й Рубіжне на Луганщині.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 06.00 вівторка 5 квітня

Дослівно: "Ворог здійснює перегрупування військ та зосереджує зусилля на підготовці наступальної операції на сході нашої Держави. Мета - встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Противник намагається покращити положення підрозділів в Таврійському та Південнобузькому операційних районах.

Триває переміщення виведених з Полісся та Сіверщини підрозділів до нових районів оперативного призначення. Завершено передислокацію військ Центрального військового округу з території України.

Визначені підрозділи зі складу вищезазначених, після завершення відновлення боєздатності, будуть переміщені в район населеного пункту Валуйки та включені до складу наступальних угруповань військ".

Деталі: Відзначається рух колон озброєння та військової техніки по території Білорусі в напрямку залізничних станцій Гомель, Єльськ та Мозир для завантаження на залізничні ешелони. Значна частина літаків та вертольотів повітряно-космічних сил збройних сил РФ перебазовано з аеродромів Білорусі на територію Росії.

Силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, балтійського та північного флотів ворог зосередив основні зусилля на підготовці до відновлення наступальних дій, а також спробі оточення угруповання Об’єднаних сил. Противник здійснює поповнення запасів продовольства, паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

Російські окупанти продовжують блокувати Харків, постійними артилерійськими обстрілами й далі нищать житлові квартали та інфраструктуру міста.

У напрямку на Слов’янськ (Донецька область) ворог намагається відновлювати наступальні дії. У напрямку на місто Барвінкове має частковий успіх, просунувся на 7 км, взяв під контроль село Бражківка (Харківська область). Також, силами до батальйонної тактичної групи 1-го танкового полку наступав у напрямку на село Сулигівка, успіху не мав.

Для покращення руху військ на напрямку та забезпечення переправи через річку Сіверський Донець проводить роботи з відновлення мосту в місті Ізюм.

На Донецькому і Луганському напрямках визначеним складом сил окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль районів міст Попасна та Рубіжне (Луганщина), встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій у районі селища Золота Нива (Донеччина).

В районах населених пунктів Борівське, Новолуганське, Солодке, Мар’їнка, Золота Нива ворог продовжував артилерійські обстріли позицій підрозділів ЗСУ та цивільної інфраструктури.

Поблизу населених пунктів Новотошківське, Нижнє, Попасна, Калинове, Степне, Рубіжне, Троїцьке, Новобахмутівка, Новоселівка друга противник проводив штурмові дії, успіху не мав.

Російські загарбники завдавали масованих артилерійських та авіаційних ударів по місту Маріуполю.

На Південнобузькому напрямку окупаційні війська проводять штурмові дії за підтримки артилерії з метою взяття під контроль села Олександрівка, мають частковий успіх. У районі населених пунктів Любине, Мирне, Копані Миколаївської області окупанти обстрілювали з артилерії позиції ЗСУ.

Російські війська обстріляли Миколаїв забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Під ворожий вогонь потрапили цивільні квартали і медичні заклади, зокрема – дитяча лікарня. Є загиблі і поранені, зокрема і діти.

Дослівно: "Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення.

Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмовами військовослужбовців збройних сил Російської Федерації брати участь у війні на території України".