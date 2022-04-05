Над Дніпропетровщиною збили 2 ворожі ракети, над Рівненщиною – ще 2

Вночі 5 квітня українська протиповітряна оборона збила дві ракети над Дніпропетровською областю та дві над Рівненською.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram, голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Починаємо день з гарної новини. Вночі наша ППО збила над областю дві ворожі ракети. Уламки спричинили незначне займання у одному з сіл. Та на щастя, ніхто не постраждав".

Деталі: Голова облВА додав, що має відео моменту знищення ракет, але зараз діє заборона на оприлюднення такої інформації, тому покаже його після перемоги.

За словами Резніченка, станом на 8 ранку 5 квітня в області "все нормально".

Пізніше голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що також дві ворожі цілі сили ППО збили вночі над Рівненщиною.

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