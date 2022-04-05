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Окупанти в Каховці анонсували зниження зарплат вдвічі – ЗМІ

Роман ПетренкоВівторок, 5 квітня 2022, 09:37
мітинг у каховці

Новий гауляйтер Каховки Павло Філіпчук заявив працівникам комунальних підприємств, що платити їм таку ж зарплату, як "при Україні", Росія не зможе.

Джерело: журналіст Олег Батурин, якого цитує місцеве видання "Мост"

Деталі: Працівникам повідомили, що отримувати за свою роботу вони будуть вдвічі менше, зате "буде виплачуватись стабільно".

Довідково: Філіпчук до 2020 року був депутатом облради, очолював бюджетну комісію. Перед нападом Путіна він повернувся в Каховку з Сочі, де жив певний час.

За словами депутата облради Сергія Хланя, у Каховці керує "не Філіпчук, а росіяни".

Нагадаємо: У тимчасово окупованій російськими військами Каховці 27 березня люди вийшли на мітинг за Україну.

Теми: Херсонська областьокупаціявійнаРосія
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