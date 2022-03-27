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В окупованій Каховці люди вийшли на мітинг

Роман ПетренкоНеділя, 27 березня 2022, 15:50
В окупованій Каховці люди вийшли на мітинг
скриншот

У тимчасово окупованій російськими військами Каховці на Херсонщині люди вийшли на мітинг за Україну.

Джерело: "Суспільне", міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Пряма мова Федорова: "Ми бачимо, як мирні жителі виганяють окупантів з рідних міст. Масові протести у Славутичі, Херсоні.

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Сьогодні Нова Каховка (ймовірно, він мав на увазі Каховку - ред.) в жовто-синіх прапорах — українці не бояться навіть без зброї протистояти ворожим військам. Цю країну не перемогти".

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Теми: Херсонська областьмітингиокупаціяРосія
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