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Гумкоридори: 5 квітня буде 7 маршрутів, під Маріуполем відпустили представників МКЧХ

Олена РощінаВівторок, 5 квітня 2022, 09:44

На 5 квітня заплановано 7 гуманітарних коридорів, зокрема з Маріуполя та Бердянська на власних авто та евакуаційних автобусах, а також із Токмака Запорізької області, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та Гірського на Луганщині. 

Джерело: віцепрем’єрка – міністерка реінтеграції Ірина Верещук

Пряма мова: "Попри обіцянки свого керівництва, окупаційні війська нікому не дають проїхати до Маріуполя. 

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Окупанти заблокували представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста у місті Мангуш. Після перемовин вночі їх звільнили та відправили в сторону Запоріжжя".

Деталі: На вівторок 5 квітня заплановано 7 гуманітарних коридорів:

  • Із Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті
  • Із Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті.

Також із міста Мангуш до Бердянська прямує 7 автобусів у супроводі Міжнародного Комітету "Червоного Хреста", які зберуть у місті людей для евакуації до міста Запоріжжя.

ВІДЕО ДНЯ

На блокпосту у Василівці зараз чекають на проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів планується відправка додаткових автобусів з Запоріжжя до Бердянська.

  • Із міста Токмак до Запоріжжя. Із міста Запоріжжя до 10.00 планується відправка автобусів для евакуації з гуманітарною допомогою.
  • Із міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
  • Із міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
  • Із міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
  • Із селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Теми: евакуаціяМаріупольЗапорізька областьЛуганська область
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