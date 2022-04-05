Дітей у російських школах зомбують про користь санкцій

Російські школи отримали нові рекомендації щодо проведення особливих уроків на тлі "спеціальної військової операції" в Україні, тепер дітей вирішили зомбувати на тему "Антиросійські санкції та їхній вплив на вітчизняну економіку".

Джерело: "Коммерсантъ"

Деталі: У методичці цей "вплив" представлений радше позитивним – школярам розкажуть про "зростання частки російської продукції в кількох сферах".

На початку уроку вчитель має навести цитату президента Володимира Путіна про те, що "на Росію чиниться безпрецедентний зовнішній тиск".

Тільки після цього педагог має розповісти, що таке санкції: "Обмеження, покликані "покарати" якусь країну за її дії". Тут же потрібно уточнити, які "дії" мають на увазі — "спеціальна військова операція, що проводиться Росією, в Україні, викликана необхідністю захистити населення Донбасу".

Ще в методичці міститься посилання на ролик про користь імпортозаміщення.

Наприкінці школярі мають заповнити анкету "зворотного зв'язку". Їм доведеться відповісти на запитання: "Чи справедливі санкції щодо Росії?", "Чи призведуть санкції до зміцнення економіки Росії?", "Хто зазнає великих економічних втрат?"

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На останнє запитання пропонуються три варіанти відповідей: Росія, країни НАТО, всі країни світу.

Нагадаємо: 4 квітня на головному кремлівському пропагандистському сайті "РІА Новини" вийшла стаття про те, що росіянам хочеться зробити з Україною. Серед іншого, окупанти хочуть "перевиховати" український народ, а також влаштувати жорстку цензуру в політиці, культурі та освіті.