Чотири крилатих ракети збили над західними областями

Військово-морські сили повідомляють, що в західних областях збили чотири крилатих ракети.

Джерело: Командування повітряних сил ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по території України.

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Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях.

Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль".

Деталі: Зазначається, що окупанти розвідували результати ударів ракетами двома БПЛА, які ЗСУ також збили.

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Також 4 квітня в одному з пунктів базування ВМС "далеко не новою" артилерійською гарматою збили "Калібр" окупантів.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що 5 квітня над Рівненщиною збили 2 крилаті ракети, ще дві – над Дніпропетровщиною.