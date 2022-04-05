Чотири крилатих ракети збили над західними областями
Військово-морські сили повідомляють, що в західних областях збили чотири крилатих ракети.
Джерело: Командування повітряних сил ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по території України.
Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях.
Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль".
Деталі: Зазначається, що окупанти розвідували результати ударів ракетами двома БПЛА, які ЗСУ також збили.
Також 4 квітня в одному з пунктів базування ВМС "далеко не новою" артилерійською гарматою збили "Калібр" окупантів.
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що 5 квітня над Рівненщиною збили 2 крилаті ракети, ще дві – над Дніпропетровщиною.