Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чотири крилатих ракети збили над західними областями

Роман ПетренкоВівторок, 5 квітня 2022, 10:51
Чотири крилатих ракети збили над західними областями
фото ілюстративне

Військово-морські сили повідомляють, що в західних областях збили чотири крилатих ракети.

Джерело: Командування повітряних сил ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по території України.

Реклама:

Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях.

Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль".

Деталі: Зазначається, що окупанти розвідували результати ударів ракетами двома БПЛА, які ЗСУ також збили.

ВІДЕО ДНЯ

Також 4 квітня в одному з пунктів базування ВМС "далеко не новою" артилерійською гарматою збили "Калібр" окупантів.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що 5 квітня над Рівненщиною збили 2 крилаті ракети, ще дві – над Дніпропетровщиною.

Теми: Збройні силивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Збройні сили
ЗСУ йдуть вперед на заході Запорізької області, росіяни підпалюють мінні поля – ISW
На Таврійському напрямку росіяни за добу втратили 289 осіб
Військові показали, як зі "Стінгера" збили російську ракету на Київщині
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: