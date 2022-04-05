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Чотири крилатих ракети збили над західними областями

Роман ПетренкоВівторок, 5 квітня 2022, 10:51
фото ілюстративне

Військово-морські сили повідомляють, що в західних областях збили чотири крилатих ракети.

Джерело: Командування повітряних сил ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по території України.

Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях.

Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль".

Деталі: Зазначається, що окупанти розвідували результати ударів ракетами двома БПЛА, які ЗСУ також збили.

Також 4 квітня в одному з пунктів базування ВМС "далеко не новою" артилерійською гарматою збили "Калібр" окупантів.

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Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що 5 квітня над Рівненщиною збили 2 крилаті ракети, ще дві – над Дніпропетровщиною.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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