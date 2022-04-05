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Жителі Києва почали провертатись додому, влада каже – варто почекати

Ірина БалачукВівторок, 5 квітня 2022, 12:51
Затори на в’їзді в Київ 4 квітня. Скриншот з відео ВВС

До Києва почали повертатися мешканці, які раніше залишили місто, кількість охочих повернутися додому зросла після того, як Київщину звільнили від окупантів. Водночас влада радить не поспішати їхати у столицю.

Джерело: ВВС, "Українська правда"

Деталі: За даними видання, ще до оголошення повного виведення російських військ за межі області, на в'їзд до столиці почали утворюватися кілометрові затори.

Люди кажуть, що скучили за домом, вертаються, бо "стало тихіше і час працювати", хтось їде на кілька днів "побачити чоловіка і котів-собак", а хтось вертається, щоб "починати відбудовувати місто".

Повідомляється, що також через Київ транзитом їдуть численні вантажівки з продуктами та товарами.

На в'їзді машини оглядають на блок-постах поліцейські, військові, представники тероборони.

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Повертаються люди із західних областей і залізницею. Також до Києва їдуть ті, хто евакуювався зі сходу. Деякі пасажири розповіли, що поки на сході стріляють, вони планують побути у рідних у столиці.

Водночас київська влада та патрульні, які чергують на вулицях столиці, просять жителів не поспішати з поверненням, принаймні до кінця цього тижня.

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Теми: Київвійна
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