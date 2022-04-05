Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Жителі Києва почали провертатись додому, влада каже – варто почекати

Ірина БалачукВівторок, 5 квітня 2022, 12:51
Жителі Києва почали провертатись додому, влада каже – варто почекати
Затори на в’їзді в Київ 4 квітня. Скриншот з відео ВВС

До Києва почали повертатися мешканці, які раніше залишили місто, кількість охочих повернутися додому зросла після того, як Київщину звільнили від окупантів. Водночас влада радить не поспішати їхати у столицю.

Джерело: ВВС, "Українська правда"

Деталі: За даними видання, ще до оголошення повного виведення російських військ за межі області, на в'їзд до столиці почали утворюватися кілометрові затори.

Реклама:

Люди кажуть, що скучили за домом, вертаються, бо "стало тихіше і час працювати", хтось їде на кілька днів "побачити чоловіка і котів-собак", а хтось вертається, щоб "починати відбудовувати місто".

Повідомляється, що також через Київ транзитом їдуть численні вантажівки з продуктами та товарами.

ВІДЕО ДНЯ

На в'їзді машини оглядають на блок-постах поліцейські, військові, представники тероборони.

Повертаються люди із західних областей і залізницею. Також до Києва їдуть ті, хто евакуювався зі сходу. Деякі пасажири розповіли, що поки на сході стріляють, вони планують побути у рідних у столиці.

Водночас київська влада та патрульні, які чергують на вулицях столиці, просять жителів не поспішати з поверненням, принаймні до кінця цього тижня.

Передісторія: 

Теми: Київвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Київ
Повідомлення про замінування усіх шкіл Києва не підтвердилось
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
У Києві введуть новий формат перепусток для пересування у комендантську годину
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: