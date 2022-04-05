Зеленський: Про денацифікацію і демілітаризацію забудьте, навіть говорити не будемо

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі на переговорах України і Росії про озвучені Росією "денацифікацію і демілітаризацію" не йдеться, бо ці питання Україна відкинула на самому початку.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю українським журналістам

Пряма мова Зеленського: "Фраза про демілітаризацію – ми її забули ще навіть тоді, коли мені пропонували виїхати з Києва. Ми їм сказали, що фрази "денацифікація і демілітаризація" – забудьте. Ми навіть про це говорити не будемо".

Деталі: За словами президента, "денацифікація" звучить просто образливо, і її Україна може використовувати у бік самої Росії, і "як показала та сама Буча, ми були праві". Він пояснив, що "денацифікація" – це не до України питання, а якщо Росія хоче, то хай ставить до себе таке питання "перед дзеркалом".

Зеленський також додав: що стосується "демілітаризації", то українська влада теж "не сприймає цю історію", бо "армія в України маж бути відповідна тій армії, яка в нас існує, яка спроможна захищати нашу державу".

"Ми будемо будувати таку державу, яка спроможна захистити себе сама… Але і гарантії безпеки нам потрібні", – підсумував президент.

Зеленський також додав, що Україна готова вступити в НАТО попри погрози РФ, але через неготовність держав Альянсу до цього змушена шукати гарантії безпеки.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, різні держави готові надавати різні гарантії.