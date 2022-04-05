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Відкат росіян до кордонів 24 лютого буде перемогою на сьогодні – Зеленський

Олена РощінаВівторок, 5 квітня 2022, 14:11
Відкат росіян до кордонів 24 лютого буде перемогою на сьогодні – Зеленський
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що на сьогодні перемогою України буде відстояти свої території, які Київ контролював до 24 лютого, а великою перемогою буде забезпечити суверенітет і територіальну цілісність України.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю українським ЗМІ

Пряма мова: "Перш за все – не втратити наш суверенітет (буде перемогою у війні – ред.). Друге – я дуже хочу, щоб ми не втратили сотні тисяч людей. Третє: ніякі не можуть бути розмови про те, що ми дамо можливість Крим назвати чиєюсь територією – це тільки українська територія. Там може бути питання щодо відтермінування цього, це може бути таке компромісне рішення… І Донбас – це Україна. 

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Про території, які вони (росіяни – ред.) зараз тимчасово окупували, ми зараз просто не говоримо. Навіть не обговорюється будь-який статус тих територій, які були повністю під нашим контролем до 24 лютого. Хоча ультимативні умови ми чули від самого початку. 

Тому війна за Донбас – той самий "Сталінград", який може бути чи буде, він буде саме за це.

Те, що Росія визнала ОРДЛО чимось, – я вважаю, що ми повинні знайти вихід із цієї ситуації. Для нас збереження статусу цих територій як українських – дуже важливе. Це одна з принципових речей, але це буде найскладніша історія (...).

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Відкат росіян до кордонів на момент 23 лютого – це буде перемога України у війні на сьогодні. Я так вважаю… Де ми, хто ми, що ми за країна, що ми втратили, що ми можемо втратити і що ми зберегли… Відбити повномасштабну війну, яка почалась 24 лютого, – це перемога, я так вважаю".

Деталі: Зеленський сказав, що війна за окупований Донбас зараз може коштувати Україні 40-50 тисяч найдосвідченіших людей, а то й сотні тисяч життів, а тоді вороги в Україну повернуться навіть не за кілька років, а вже наступного місяця. 

"Але якщо ми відіб'ємо нашу державу до тієї точки, про яку я сказав, і будемо мати розуміння хоча б, про що ми будемо говорити у наступний час про тимчасово окуповані території – я вважаю, що це буде перемога", – сказав президент. 

При цьому Зеленський визнав, що Росія зараз намагаєтсья захопити ще більше українських територій.

"Вони не зайняли цю частину – вони займають Донбас і південь України: і коридор до Криму, і Херсонську область, і Запорізьку область. А щоб їм це вдалося, вони будуть битися за Донбас, а Маріуполь для них – це медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди", – сказав він. 

Зеленський також відповів на критику про те, що за 15 років паузи у вирішенні питання Криму Росія завезе на півострів ще більше росіян, які будуть налаштовані проти України.

Пряма мова: "10-15 років – це деякий формат пропозицій з боку України, і я думаю десь стільки ж відсотків, що Росія на це погодиться, – десь 10-15%. Бо це домовленість сторін, що упродовж 10 років сторони повинні вирішити питання Криму дипломатичним шляхом – не вирішувати це зараз, а вирішити це хоч завтра… 

На сьогодні якби такі домовленості були по Криму, я вважаю, що це перемога України, тому що вирішувати пакетно всі спори чи закінчувати війну з Росією пакетно складно і малоймовірно…

Це не компроміс, це запросна позиція. Головна наша позиція, авжеж: ідіть із нашої території. Але це не дуже погана позиція на сьогодні (щодо Криму – ред.). Позиції можуть змінюватися". 

Деталі: Зеленський наголосив, що під ракетами домовлятися складно, що ситуації з Кримом і Донбасом різні, що "найскладніше – це Донбас".

Він також визнав, що потім може не вважати такий шлях для повернення Криму хорошим.

Теми: ЗеленськийвійнаДонбасКрим
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