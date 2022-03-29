Україна пропонує вирішувати питання Криму упродовж 15 років

Українська делегація пропонує Росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде вирішуватися протягом 15 років на двосторонніх переговорах.

Джерело: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, який бере участь у переговорах з Росією, на брифінгу 29 березня у Туреччині

Пряма мова Подоляка: "Що стосується таких питань, як наприклад, Крим, то це теж окремий пункт договору. Ми пропонуємо зафіксувати пропозицію України і Росії протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя окремо".

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Деталі: Подоляк також додав, що окремим пунктом Україна пропонує російській стороні, що Україна і Росія протягом цього часу, доки триватимуть переговори, не будуть використовувати військові чи збройні якісь сили для того, щоб вирішити питання Криму.

Українська делегація пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін.

А підписання міжнародного договіру про гарантії безпеки, за словами Подоляка, можливе лише після проведення загальнонаціонального референдуму з цього питання.

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Що було раніше: Переговори української та російської делегацій у Стамбулі тривали близько 3 годин.

Після їх завершення глава української делегації Давид Арахамія заявив, що Україна хоче отримати такі гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.

Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН (Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль). Водночас пропонується зробити вільне приєднання до договору гарантій для інших країн, які матимуть таке бажання.

Також, за словами Арахамії, ці гаранти мають допомагати Україні вступити до ЄС.

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