Кім оприлюднив відео, як російський снаряд влучив по дитячій лікарні
Вівторок, 5 квітня 2022, 15:13
Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім оприлюднив відеозапис з камер спостереження, на яких видно влучання російського снаряду на подвір’я дитячої лікарні облцентру.
Джерело: telegram-канал Віталія Кіма
Деталі: На відео видно, як снаряд російських окупантів влучає прямо поруч із припаркованими каретами швидкої допомоги.
Що було раніше: Удень 4 квітня російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Серед 10 загиблих одна дитина, а ще 61 людина дістала поранення.
ВІДЕО ДНЯ