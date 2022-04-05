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Кім оприлюднив відео, як російський снаряд влучив по дитячій лікарні

Денис КарловськийВівторок, 5 квітня 2022, 15:13
розірваний касетний снаряд росіян. фото ілюстративне: getty images

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім оприлюднив відеозапис з камер спостереження, на яких видно влучання російського снаряду на подвір’я дитячої лікарні облцентру.

Джерело: telegram-канал Віталія Кіма

Деталі: На відео видно, як снаряд російських окупантів влучає прямо поруч із припаркованими каретами швидкої допомоги.

Що було раніше: Удень 4 квітня російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Серед 10 загиблих одна дитина, а ще 61 людина дістала поранення.

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Теми: Миколаївдітиобстрілохорона здоров'я
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