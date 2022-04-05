Кім оприлюднив відео, як російський снаряд влучив по дитячій лікарні

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім оприлюднив відеозапис з камер спостереження, на яких видно влучання російського снаряду на подвір’я дитячої лікарні облцентру.

Джерело: telegram-канал Віталія Кіма

Деталі: На відео видно, як снаряд російських окупантів влучає прямо поруч із припаркованими каретами швидкої допомоги.

Що було раніше: Удень 4 квітня російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Серед 10 загиблих одна дитина, а ще 61 людина дістала поранення.