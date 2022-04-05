Харків добре підготовлений до оборони – Терехов заспокоїв українців

ІГОР ТЕРЕХОВ, ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Мер Харкова Ігор Терехов запевняє, що місто добре озброєне та підготовлене до оборони, а також попросив мешканців не панікувати.

Джерело: відеозвернення Терехова

Пряма мова Терехова: "Харків 24 лютого та Харків 5 квітня – це два різні міста з погляду обороноздатності.

Харків – добре озброєне та добре підготовлене до оборони місто.

Наш ворог готувався за три дні взяти всю Україну. За цей час російські окупаційні війська відступили від Києва, Житомира, Сум та Чернігова.

Наші війська звільнили багато населених пунктів країни.

Ворожі окупанти хочуть посіяти між нами паніку та деморалізувати. Ми, харків'яни, не дамо їм такої можливості".

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Деталі: Терехов закликав людей триматися, виявити стійкість та стрижень, попросив не піддаватися паніці.

Нагадаємо: Російські окупаційні війська готуються захопити Харків та атакувати українські війська в зоні ООС, повідомив спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник.