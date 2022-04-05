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Українські прикордонники вийшли на держкордон на Чернігівщині

Катерина ТищенкоВівторок, 5 квітня 2022, 18:10
Українські прикордонники вийшли на держкордон на Чернігівщині
фото командування "Північ"

Підрозділи Державної прикордонної служби вийшли на державний кордон України у Чернігівський області.

Джерело: оперативне командування "Північ"

 
фото командування "Північ"

Дослівно: "Підрозділи ДПС ОУВ Сіверськ вийшли на державний кордон України у Чернігівський області та забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Гірськ, Неданчичи".

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Деталі: Населені пункти Неданчичи та Дніпровське розташовані на Чернігівщині біля кордону з Білоруссю, Гірськ – біля кордону з Росією.

Що передувало: 4 квітня на Чернігівщині було знову піднято українські прапори над прикордонними загонами "Дніпровське", з якого почалося вторгнення на Чернігівщині, "Добрянка" та "Грем`яч", а також над управлінням загону ДПСУ в Чернігові.

 
 

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Теми: Чернігівська областькордонПрикордонна служба
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