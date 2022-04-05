Українські прикордонники вийшли на держкордон на Чернігівщині
Вівторок, 5 квітня 2022, 18:10
Підрозділи Державної прикордонної служби вийшли на державний кордон України у Чернігівський області.
Джерело: оперативне командування "Північ"
Дослівно: "Підрозділи ДПС ОУВ Сіверськ вийшли на державний кордон України у Чернігівський області та забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, Гірськ, Неданчичи".
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Деталі: Населені пункти Неданчичи та Дніпровське розташовані на Чернігівщині біля кордону з Білоруссю, Гірськ – біля кордону з Росією.
Що передувало: 4 квітня на Чернігівщині було знову піднято українські прапори над прикордонними загонами "Дніпровське", з якого почалося вторгнення на Чернігівщині, "Добрянка" та "Грем`яч", а також над управлінням загону ДПСУ в Чернігові.
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