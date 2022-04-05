Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Миколаїв: 12 людей загинули, та десятки поранені унаслідок обстрілу росіянами

Світлана КізіловаВівторок, 5 квітня 2022, 18:43

Внаслідок обстрілу російськими військами Миколаєва у понеділок, 4 квітня, 12 людей загинули та 41 поранено, зокрема четверо дітей.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, 4 квітня 2022 року російські окупанти обстріляли цивільне населення у місті Миколаєві. Від вибухів ворожих снарядів пошкоджені житлові будинки та автотранспорт містян, а також об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких лікарні".

Реклама:

Деталі: Удень 4 квітня російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури Миколаєва розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім оприлюднив відеозапис з камер спостереження, на яких видно влучання російського снаряду на подвір’я дитячої лікарні облцентру.

Теми: МиколаїввійнаРосіявбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Миколаїв
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: