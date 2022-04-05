Миколаїв: 12 людей загинули, та десятки поранені унаслідок обстрілу росіянами

Внаслідок обстрілу російськими військами Миколаєва у понеділок, 4 квітня, 12 людей загинули та 41 поранено, зокрема четверо дітей.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, 4 квітня 2022 року російські окупанти обстріляли цивільне населення у місті Миколаєві. Від вибухів ворожих снарядів пошкоджені житлові будинки та автотранспорт містян, а також об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких лікарні".

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Деталі: Удень 4 квітня російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури Миколаєва розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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ВІДЕО ДНЯ

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім оприлюднив відеозапис з камер спостереження, на яких видно влучання російського снаряду на подвір’я дитячої лікарні облцентру.