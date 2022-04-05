Прикордонники повернули український прапор ще у два відділи, понівечені окупантами
Триває робота з відновлення контролю над державним кордоном України: прикордонники повернулись до двох відділів у Київській області.
Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі УП
Пряма мова: "5 квітня у кількох прикордонних підрозділах Київської області піднято державні прапори України.
Відділ прикордонної служби Іванків зі структурними підрозділами, а також відділ Млачівка, які були віроломно атаковані окупантами 24 лютого, зазнали значної руйнації. Все буде відновлено та відбудовано!".
Деталі: Демченко пояснив, що Держприкордонслужба разом із Збройними силами України продовжують заходи з відновлення повного контролю над ділянками кордону, зокрема в Київській та Чернігівській області, втраченими після повномасштабного вторгнення російських військ.
Це зокрема супроводжуватиметься і ретельним обстеженням територій на предмет можливого мінування.