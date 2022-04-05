Є надія евакуювати жінок і дітей із Маріуполя з громадянами Туреччини – Верещук

Україна сподівається, що за посередництва Туреччини вдасться вивезти з Маріуполя централізовано жінок і дітей разом із турецькими громадянами.

Джерело: віцепрем’єр Ірина Верещук в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На сьогодні є примарна надія спецоперації з Туреччиною. Пан Ердоган (президент Туреччини – ред.) звернувся, розробляється план евакуації турецьких громадян, а з ними жінки й діти (українські – ред.), які теж мають право бути врятованими. Це наша українська позиція, позиція президента України. Ми наполягаємо саме на такому алгоритмі".

Деталі: Верещук підтвердила, що на сьогодні з Маріуполя до Бердянська можна виїхати лише на власному автотранспорті або йти пішки майже 80 км. Із Бердянська вже можна виїхати автобусом до Запоріжжя.

"Це значно ускладнює і кількість людей, і їхню спроможність евакуюватися до Запоріжжя", - сказала вона.

Віцепрем’єр підкреслила, що в Маріуполі заблоковані близько 120 тисяч людей, гинуть жінки та діти.

Що передувало: 4 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на посередництво Туреччини щодо порятунку Маріуполя.