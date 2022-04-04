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Зеленський про Маріуполь: Сподіваємось знайти відповідь у найближчі дні, а може, години

Ольга Кириленко, Валентина РоманенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 16:18
Володимир Зеленський у Бучі. 4.04.22. фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський визнає, що одною з найскладніших ситуацій наразі в Українні є питання Маріуполя, він сподівається на посередництво Туреччини.

Джерело: Зеленський у Бучі, відповідаючи на запитання УП

Деталі: На запитання, якими є реалістичні сценарії порятунку Маіруполя, чи розглядвається варіант деблокади, глава держави відповів.

Пряма мова: "У Маріуолі одна з найскладніших ситуацій. Боюсь, що про всі сценарії я вам не маю права говорити. Займаємось підтримкою хлопців, їм дуже складно. На зв'язку я і главком в принципі щоденно.

Говоримо про посередництво саме в цій місії з Туреччиною. Непросто там. Думаю, що найближчі дні, а може, найближчі години у нас з'явиться відповідь на ваше дуже складне питання. Залежить все, ви знаєте, на жаль, від кого".

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Що передувало: Туреччина заявила, що готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем.

Передісторія:

  • Маріуполь від початку березня перебуває у блокаді. Російські військові не допускають гуманітарну допомогу, обстрілюють цивільних, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти. 
  • Наприкінці березня у Маріупольській міськраді закликали врятувати людей у Маріуполі, які починають помирати від голоду. 
  • 31 березня командування полку Національної гвардії "Азов" закликало військово-політичне керівництво України провести операцію з деблокади Маріуполя. 

Теми: МаріупольвійнаЗеленський
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