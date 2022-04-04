Зеленський про Маріуполь: Сподіваємось знайти відповідь у найближчі дні, а може, години

Президент Володимир Зеленський визнає, що одною з найскладніших ситуацій наразі в Українні є питання Маріуполя, він сподівається на посередництво Туреччини.

Джерело: Зеленський у Бучі, відповідаючи на запитання УП

Деталі: На запитання, якими є реалістичні сценарії порятунку Маіруполя, чи розглядвається варіант деблокади, глава держави відповів.

Пряма мова: "У Маріуолі одна з найскладніших ситуацій. Боюсь, що про всі сценарії я вам не маю права говорити. Займаємось підтримкою хлопців, їм дуже складно. На зв'язку я і главком в принципі щоденно.

Говоримо про посередництво саме в цій місії з Туреччиною. Непросто там. Думаю, що найближчі дні, а може, найближчі години у нас з'явиться відповідь на ваше дуже складне питання. Залежить все, ви знаєте, на жаль, від кого".

"У найближчі дні, а може у найближчі години у нас з’явиться відповідь на ваше дуже складне питання" — УП запитала президента Зеленського, які є сценарії щодо порятунку Маріуполя pic.twitter.com/1vlUlHS7qw — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 4, 2022

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Що передувало: Туреччина заявила, що готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем.

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