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На Харківщині тривають бої, росіяни несуть втрати

Світлана КізіловаВівторок, 5 квітня 2022, 21:28

5 квітня у Харківській області українські захисники продовжили знищувати російських окупантів.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Про перемоги нашої армії за сьогодні. Під Ізюмом наші Герої Збройних Сил України збили ворожий сучасний дороговартісний вертоліт Ка-52.

Що прикметно, вертоліт збили ракетою українською виробництва "Стугна". Цим самим наші військові врятували сотні українських життів!"

Деталі: Він додав, що також біля Ізюма 5 квітня ЗСУ знищили російські танки, які прорвалися до Барвінкового. Втрати окупантів зараз підраховують.

Нагадаємо:

У місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд "документування".

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Теми: Харківська областьвійнаРосія
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