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Ворог уникає української ППО, але Повітряні сили мінусують вісім ракет РФ

Валентина РоманенкоСереда, 6 квітня 2022, 00:21
Ворог уникає української ППО, але Повітряні сили мінусують вісім ракет РФ

У вівторок 5 квітня Повітряні сили знищили вісім крилатих ракет окупантів.

Джерело: пресцентр командування ПС ЗСУ

Дослівно: "Як ми уже повідомляли раніше, ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами. Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі".

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Деталі: Зазначається, що протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито вісім крилатих ракет.

Нагадаємо: Командування Десантно-штурмових військо повідомило, що на Харківщині  птуристи 95 ОДШБ із протитанкового ракетного комплексу "Стугна" знищили російський ударний гелікоптер КА-52, відомий як  "Алігатор" .

Теми: війна
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