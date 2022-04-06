Ворог уникає української ППО, але Повітряні сили мінусують вісім ракет РФ

У вівторок 5 квітня Повітряні сили знищили вісім крилатих ракет окупантів.

Джерело: пресцентр командування ПС ЗСУ

Дослівно: "Як ми уже повідомляли раніше, ворог змінив тактику ведення бойових дій у повітрі: намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами. Натомість наносить ракетні удари з повітря, зокрема із повітряного простору Білорусі".

Деталі: Зазначається, що протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито вісім крилатих ракет.

Нагадаємо: Командування Десантно-штурмових військо повідомило, що на Харківщині птуристи 95 ОДШБ із протитанкового ракетного комплексу "Стугна" знищили російський ударний гелікоптер КА-52, відомий як "Алігатор" .