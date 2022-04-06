Гостомель: Зниклими вважаються понад 400 людей

За 35 днів окупації в Гостомелі зникли безвісти понад 400 людей - зі свідчень очевидців відомо, що дехто загинув, але місцезнаходження людей досі невідоме.

Джерело: очільник Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко у "Громадському радіо"

Пряма мова: "Ми знаємо про людей, що вони вбиті, є підтвердження, фото і відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти. Коли ще був зв’язок, нам очевидці змогли донести цю інформацію, а зараз ми досі не можемо їх знайти. Джерелу інформації вдалося врятуватися".

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Деталі: Зазначається, що в лікарки в Гостомелі росіяни викрали чоловіка і сина, і їх досі не можуть знайти. Також шукають тіло начальника пожежної частини Гостомельського аеропорту.

У Гостомелі російські війська вбили селищного голову Юрія Прилипка, разом з ним загинули також волонтери Руслан Карпенко та Іван Зоря, тіла яких були знайдені.

На думку Думенка, росіяни "підчищали сліди своїх звірств": "Ти міг рухатись у напрямку Гостомеля і вздовж дороги стояли розстріляні автомобілі з тілами, включно з дітьми. І міг повертатись назад — а цих тіл вже не було. Моя гіпотеза в тому, що чим спокійніше почували себе окупанти на якійсь території, чим далі вони були від лінії фронту, тим ретельніше вони замітали свої сліди".

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