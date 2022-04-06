Тіла лежали на вулицях Бучі під час окупації росіянами — розвідка Британії
Середа, 6 квітня 2022, 03:50
Тіла загиблих мешканців Бучі лежали на вулиці, коли місто було під окупацією російських окупантів.
Джерело: розвідка Британії з посиланням на супутникові знімки від 21 березня
Дослівно: "Аналіз супутникових знімків від 21 березня 2022 року показує щонайменше 8 упізнаних тіл, що лежать на вулиці Бучі Київської області. Бучу було окуповано російськими збройними силами до 31 березня 2022 року".
Реклама:
Нагадаємо: Раніше в Росії цинічно заявили, що за час присутності їхніх військ у передмісті Києва не помер жоден цивільний, і що українські військові нібито обстріляли Бучу відразу після виходу російських військ, і це призвело до загибелі цивільних.