Тіла лежали на вулицях Бучі під час окупації росіянами — розвідка Британії

Тіла загиблих мешканців Бучі лежали на вулиці, коли місто було під окупацією російських окупантів.

Джерело: розвідка Британії з посиланням на супутникові знімки від 21 березня

Дослівно: "Аналіз супутникових знімків від 21 березня 2022 року показує щонайменше 8 упізнаних тіл, що лежать на вулиці Бучі Київської області. Бучу було окуповано російськими збройними силами до 31 березня 2022 року".

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ФОТО: Міноборони Британії

Нагадаємо: Раніше в Росії цинічно заявили, що за час присутності їхніх військ у передмісті Києва не помер жоден цивільний, і що українські військові нібито обстріляли Бучу відразу після виходу російських військ, і це призвело до загибелі цивільних.