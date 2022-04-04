Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії “пояснили” скоєні в Бучі звірства — звинуватили ЗСУ і приплели США

Анастасія КалатурПонеділок, 4 квітня 2022, 03:15

Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що українські військові нібито обстріляли Бучу відразу після виходу російських військ, і це призвело до загибелі цивільних.

Джерело:  Антонов, якого цитують російські "Газета" і ТАСС

Дослівно: "У США навмисне замовчується той факт, що відразу після відведення російських військ ЗСУ завдали місту Буча артилерійського обстрілу. Саме це могло призвести до втрат серед мирного населення".

Реклама:

Деталі: Антонов заявив, що "очевидно", що "київський режим намагається перевалити провину за всі свої злочини на Росію" і що репортажі про вбивства ЗС РФ мирних жителів у Бучі — "брехливі звинувачення", які "вже повністю спростовано Міноборони Росії".

Нагадаємо:

  • Раніше російські відомства уже цинічно заявили, що за час присутності їхніх військ у передмісті Києва не помер жоден цивільний. 
  • Пропагандисти вже встигли назвати шокуючі кадри з Бучі, Гостомеля, Ірпеня постановою.
  • Росіяни скликають засідання Ради безпеки ООН 4 квітня, щоб обговорити звірства російської армії на окупованих територіях Київської області. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.
  • Після цього почала відкриватися інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові. Зокрема, мер Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. На вулицях міста також виявляли тіла оголених жінок.

Теми: в'язницяРосіяБуча
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
в'язниця
CNN: Трамп планує з'явитися до в'язниці у зв'язку з пред'явленим йому звинуваченням
Бойовики "ДНР" засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року
"Вас всіх треба зґвалтувати, щоб нарожали росіян", – казали вертухаї. Світлана Ворова ("Азов") про 11 місяців полону
Останні новини
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
Усі новини...
Реклама: