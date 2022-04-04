У Росії “пояснили” скоєні в Бучі звірства — звинуватили ЗСУ і приплели США

Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що українські військові нібито обстріляли Бучу відразу після виходу російських військ, і це призвело до загибелі цивільних.

Джерело: Антонов, якого цитують російські "Газета" і ТАСС

Дослівно: "У США навмисне замовчується той факт, що відразу після відведення російських військ ЗСУ завдали місту Буча артилерійського обстрілу. Саме це могло призвести до втрат серед мирного населення".

Деталі: Антонов заявив, що "очевидно", що "київський режим намагається перевалити провину за всі свої злочини на Росію" і що репортажі про вбивства ЗС РФ мирних жителів у Бучі — "брехливі звинувачення", які "вже повністю спростовано Міноборони Росії".

Нагадаємо:

Раніше російські відомства уже цинічно заявили, що за час присутності їхніх військ у передмісті Києва не помер жоден цивільний.

Пропагандисти вже встигли назвати шокуючі кадри з Бучі, Гостомеля, Ірпеня постановою.

Росіяни скликають засідання Ради безпеки ООН 4 квітня, щоб обговорити звірства російської армії на окупованих територіях Київської області.

Передісторія:

1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.

Після цього почала відкриватися інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові. Зокрема, мер Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. На вулицях міста також виявляли тіла оголених жінок.