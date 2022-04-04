Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії “пояснили” скоєні в Бучі звірства — звинуватили ЗСУ і приплели США

Анастасія КалатурПонеділок, 4 квітня 2022, 03:15

Посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що українські військові нібито обстріляли Бучу відразу після виходу російських військ, і це призвело до загибелі цивільних.

Джерело:  Антонов, якого цитують російські "Газета" і ТАСС

Дослівно: "У США навмисне замовчується той факт, що відразу після відведення російських військ ЗСУ завдали місту Буча артилерійського обстрілу. Саме це могло призвести до втрат серед мирного населення".

Деталі: Антонов заявив, що "очевидно", що "київський режим намагається перевалити провину за всі свої злочини на Росію" і що репортажі про вбивства ЗС РФ мирних жителів у Бучі — "брехливі звинувачення", які "вже повністю спростовано Міноборони Росії".

Нагадаємо:

  • Раніше російські відомства уже цинічно заявили, що за час присутності їхніх військ у передмісті Києва не помер жоден цивільний. 
  • Пропагандисти вже встигли назвати шокуючі кадри з Бучі, Гостомеля, Ірпеня постановою.
  • Росіяни скликають засідання Ради безпеки ООН 4 квітня, щоб обговорити звірства російської армії на окупованих територіях Київської області. 

Передісторія:

  • 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.
  • Після цього почала відкриватися інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові. Зокрема, мер Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. На вулицях міста також виявляли тіла оголених жінок.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: в'язницяРосіяБуча
Головне сьогодні

Луганщина: Ворог стягує сили, за 3-4 дні буде наступати – Гайдай

Жириновський таки помер

фото, відеоРосіяни знищили завод на Дніпропетровщині

фото, відеоСБУ здобула секретні карти та списки російських окупантів, які померли на Донеччині

Мер Рубіжного здає окупантам проукраїнських активістів – голова області

Росіяни втратили вже 150 літаків та майже 700 танків на війні - Генштаб

Усі новини...
в'язниця
У Росії озвучили своє бачення домовленостей із Україною
Ворог підготував новий фейк про нібито секретну тюрму СБУ і ЦРУ
До 15 років у колонії: окупанти хочуть садити за нібито "фейки" про дії армії РФ
Останні новини
14:18
Показник непрацюючих кредитів суттєво покращився через виведення з ринку банків РФ – НБУ
14:09
"Якщо можете – евакуюйтеся": влада звернулася до жителів трьох областей
14:00
"Буча... Як це пережити і що з цим робити?" – Чаплигіна
13:52
Зеленський: "Дефіцит принциповості" окремих лідерів не дає посилити санкції
13:46
фото Росіяни за добу 81 раз обстріляли Луганщину
13:41
Ірландія підтримує заявку України на членство в ЄС - прем’єр-міністр
13:37
фото"Місто мучеників". Папа Римський засудив звірства окупантів у Бучі
13:36
Світ без російської нафти та газу. Хто стане наступною "бензоколонкою"?
13:31
Окупанти почали спалювати загиблих у Маріуполі в мобільних крематоріях - міськрада
13:15
Луганщина: Ворог стягує сили, за 3-4 дні буде наступати – Гайдай
Усі новини...