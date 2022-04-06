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Росіян вибили з трьох сіл на Херсонщині

Олена РощінаСереда, 6 квітня 2022, 07:48
Мапа місцевості

Російська армія втратила контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка.

Джерело:  інформація Генштабу ЗСУ станом на 06.00 середи 06.04.2022

Дослівно: "Ворог, в результаті наступальних дій Збройних Сил України, втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка". 

Довідка: Добрянка й Нововознесенське – це невеличкі села у Високопільській селищній громаді Бериславського району Херсонської області. Трудолюбівка – село в Нововоронцовському районі Херсонської області. Вони розташовані ближче до межі з Дніпропетровською областю. 

Сіл із назвою Олександрівка декілька і в Херсонській області, і поблизу з Херсонською областю в Миколаївській. 

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Теми: війнаЗбройні сили
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