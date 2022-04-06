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Війна в Україні триватиме кілька років – командування США

Ірина БалачукСереда, 6 квітня 2022, 09:10
Війна в Україні триватиме кілька років – командування США
Передмістя Києва після російської окупації. Фото КМВА

Високопоставлений представник американського військового командування генерал армії США Марк Міллі вважає, що вторгненню Росії в Україну, ймовірно, не могли запобігти, окрім присутності американських військ, і що війна в Україні, ймовірно, затягнеться на довгі роки.

Джерело: New York Post та ВВС. Російська служба з посиланням на виступ Міллі перед конгресменами

Дослівно Міллі: "Відверто кажучи, якщо не брати до уваги введення військ США у власне Україну, я не впевнений, що його (президента РФ Володимира Путіна – ред.) можна було стримати. То була його давня мета, яка триває роки. Я думаю, що ідея стримування Путіна від вторгнення в Україну – стримування його Сполученими Штатами – вимагала би використання збройних сил США і призвела б до ризику збройного конфлікту з Росією, чого б я не радив".

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Деталі: На думку Міллі, зараз Сполучені Штати мають розглянути можливість розширити свою військову присутність у Східній Європі для захисту від російської агресії. Зокрема, потрібно збільшити кількість військових баз, які там розташовані.

За даними ВВС, після російського вторгнення в Україну Пентагон вирішив переглянути чисельність розміщеного в Європі військового контингенту і, можливо, або посилити американську присутність у цьому регіоні, або передислокувати частину військ.

На думку Міллі, можна обійтися і без розгортання нових постійних баз, а обмежитись тимчасовими, з регулярною ротацією контингенту.

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При цьому американський генерал упевнений, що тягар фінансування такого розширення з радістю візьмуть на себе країни Східної Європи, такі як Польща, Румунія та країни Балтії.

Міллі також вважає, що конфлікт в Україні триватиме не один рік: "Не скажу про десятиліття, але щонайменше кілька років – точно".

Таку думку Міллі пояснив тим, що Москва давно і регулярно вимагає від США та НАТО в цілому скоротити свою військову присутність у Європі. За його словами, все це свідчить про затяжний конфлікт у регіоні, який виходить далеко за межі України.

Теми: СШАРосіявійнаУкраїна
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